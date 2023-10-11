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Квартиры с видом на горы в Lustica, Черногория

однокомнатные
8
двухкомнатные
14
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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Lustica, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Lustica, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Продается красивая квартира в Которе, в районе Доброта, расположенная на третьем этаже здани…
€250,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с террасой в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с террасой
Lustica, Черногория
Комнаты 3
Площадь 85 м²
2 спальни 2 ванные комнаты Площадь квартиры: 85 м2 Площадь дворика: 82 м2 паркинг …
€425,000

Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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