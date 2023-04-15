Купить квартиру в Lustica, Черногория

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18 объектов найдено
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Квартира 4 спальни
Замбеличи, Черногория
240 м²
Цена по запросу
Квартира
Lustica, Черногория
241 м²
€ 1,100,000
Дом у воды с тремя квартирами на продажу, Крашичи Размер: 241м2 Спальни: 4 Ванные комнаты: 3…
Квартира 2 спальни
Merdari, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
116 м²
€ 750,000
A5-240. Двухкомнатная квартира в бухте ЛюстикаПродается двухкомнатная квартира 116м2: 2 спал…
Квартира 2 спальни
Mrkovi, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
1/3 Этаж
€ 95,000
A2-1153-1. Cozy apartment with sea viewfor sale Apartments in 5 minutes from the …
Квартира
Lustica, Черногория
Цена по запросу
Новый проект в Которском заливе, сочетающий современный дизайн с уникальной экологией регион…
Квартира 1 спальня
Merdari, Черногория
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
Количество этажей 2
€ 265,000
A4-1190. Продается квартира с видом на море в Люстице, Черногория. Продается идеальная кварт…
Квартира 1 спальня
Brguli, Черногория
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
1/4 Этаж
€ 120,500
A4-1183. Новая резиденция в бухте Люстика Люстика - это новый большой жилой комплекс с собст…
Квартира 2 спальни
Mrkovi, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 95,000
A2-1153. Cozy two bedrooms apartment with sea viewApartments for sale in 5 minutes from…
Квартира 3 спальни
Mrkovi, Черногория
3 ванных комнат
600 м²
€ 3,500,000
Property for sale in Montenegro -This four storey villa is located on a cascading, beautiful…
Квартира 2 спальни
Замбеличи, Черногория
2 ванных комнат
90 м²
€ 420,000
Морской каменный дом на продажу у моря в небольшой деревне Жанжице, Герцег-Нови. Этот красив…
Квартира 2 комнаты
Lustica, Черногория
2 Количество комнат
74 м²
€ 380,000
Продается роскошная квартира с одной спальной комнатой в комплексе Луштица Bay, на первой ли…
Квартира 2 комнаты
Lustica, Черногория
2 Количество комнат
86 м²
2/3 Этаж
€ 425,000
Квартира в элитном комплексе Луштица Бэй, во втором ряду от моря. В квартире есть простор…
Квартира 2 комнаты
Lustica, Черногория
2 Количество комнат
74 м²
2/3 Этаж
€ 370,000
Квартира в комплексе премиум класса на первой линии в комплексе Луштица Бэй. Прекрасный …
Квартира 2 спальни
Brguli, Черногория
48 м²
€ 115,000
Квартира 2 спальни
Mrkovi, Черногория
77 м²
€ 180,950
Площадь квартир: 50-180 кв.м. Кол-во спален: 1-3 Кол-во ванных комнат: 1-3 Стоимость: от…
Квартира 1 ванная
Lustica, Черногория
1 ванных комнат
40 м²
€ 97,000
Современный жилой комплекс с мариной в средиземноморском стиле Centrale станет динамичным ц…
Квартира 2 спальни
Tici, Черногория
2 ванных комнат
95 м²
€ 165,000
Описание района: Полуостров Луштица находится на самом входе в Бока Которский залив. В шагов…
Квартира 2 спальни
Tici, Черногория
2 ванных комнат
120 м²
€ 240,000
Предлагаем трехкомнатные квартиры в новом доме в Жанице. Просторные полностью меблированные …
Параметры недвижимости в Lustica, Черногория
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