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Купить дом в Ljesnica, Черногория

27 объектов найдено
Дом 9 спаленв Kukulje, Черногория
Дом 9 спален
Kukulje, Черногория
390 м²
€ 450,000
На продажу предлагается просторный, большой дом с квартирами и аппартаментами в городе Печур…
Дом 9 спаленв Kukulje, Черногория
Дом 9 спален
Kukulje, Черногория
390 м²
€ 450,000
NUM 5117 Мы предлагаем на продажу просторный, большой дом с квартирами и квартирами в городе…
Дом 4 спальнив Kukulje, Черногория
Дом 4 спальни
Kukulje, Черногория
135 м²
€ 155,000
На продажу предлагается двухэтажный дом с видом на двор, горы и море, а также землей прилега…
Вилла 3 спальнив Kukulje, Черногория
Вилла 3 спальни
Kukulje, Черногория
150 м²
€ 380,000
NUM 5109 Новый дом в Добре Воде, поселок, расположенный в баре. Площадь дома составляет 150…
Дом 2 спальнив Kukulje, Черногория
Дом 2 спальни
Kukulje, Черногория
170 м²
€ 175,000
Продается современный одноэтажный дом в Добрых Водах. Площадь дома 170 м2, площадь участк…
Дом 2 спальнив Kukulje, Черногория
Дом 2 спальни
Kukulje, Черногория
220 м²
€ 143,000
Продается одноэтажный недостроенный дом в Добрых Водах. Площадь дома 220 м2, площадь учас…
Вилла 3 спальнив Kukulje, Черногория
Вилла 3 спальни
Kukulje, Черногория
150 м²
€ 380,000
Новый дом в поселке Добре Воды, расположенном в Баре. Площадь дома 150 м2, а площадь …
Дом 2 спальнив Kukulje, Черногория
Дом 2 спальни
Kukulje, Черногория
54 м²
€ 136,000
Дом в Добра Вода, площадь дома составляет 54 м2, а площадь участка, на котором он расположен…
Дом 4 спальнив Kukulje, Черногория
Дом 4 спальни
Kukulje, Черногория
260 м²
€ 505,000
Продается потрясающий двухэтажный дом с частным бассейном в Добре Воде. Этот дом площадью 26…
Дом 4 спальнив Kukulje, Черногория
Дом 4 спальни
Kukulje, Черногория
260 м²
€ 505,000
NUM 4992 Продается этот потрясающий двухэтажный дом с частным бассейном в Добре Воде. Этот д…
Вилла 3 спальнив Kukulje, Черногория
Вилла 3 спальни
Kukulje, Черногория
240 м²
€ 500,000
NUM 2740 House for sale in Bar, Dobra Voda in the Sunset Villas complex - a complex of vi…
Вилла 6 спаленв Kukulje, Черногория
Вилла 6 спален
Kukulje, Черногория
500 м²
€ 735,000
NUM 4570 House with separate entrances to each floor in Dobra Voda, near the town of Bar.…
Вилла 6 спаленв Kukulje, Черногория
Вилла 6 спален
Kukulje, Черногория
500 м²
€ 735,000
Дом с отдельными входами на каждый этаж в Добра Вода, недалеко от города Бар. Площадь дома 5…
Вилла 5 спаленв Kukulje, Черногория
Вилла 5 спален
Kukulje, Черногория
366 м²
€ 937,000
NUM 1971 На просторном участке 660 м2, в нескольких минутах ходьбы от моря, в районе Добра …
Дом 5 спаленв Kukulje, Черногория
Дом 5 спален
Kukulje, Черногория
237 м²
€ 740,000
NUM 2377 Three-storey house for sale in the area of ​​Dobra Voda, municipality Bar. The a…
Дом 2 спальнив Kukulje, Черногория
Дом 2 спальни
Kukulje, Черногория
61 м²
€ 80,000
NUM 3727 Tiny house in Dobre Vode, not far from the Veliki Pjesak beach. This is the…
Дом 4 спальнив Kukulje, Черногория
Дом 4 спальни
Kukulje, Черногория
295 м²
€ 400,000
NUM 3931 House for sale in Dobrim Vodama. The house area is 295 m2 and the plot area …
Дом 4 спальнив Kukulje, Черногория
Дом 4 спальни
Kukulje, Черногория
200 м²
€ 320,000
NUM 3762 Modern house in Dobre Vode, near the city of Budva. The area of ​​the house…
Дом 5 спаленв Kukulje, Черногория
Дом 5 спален
Kukulje, Черногория
97 м²
€ 107,000
NUM 4089 Modern house in Dobra Voda, near the city of Bar. The area of ​​the house is…
Дом 2 спальнив Kukulje, Черногория
Дом 2 спальни
Kukulje, Черногория
300 м²
€ 330,000
NUM 4569 House with separate entrances to each floor in Dobra Voda, near the town of Ba…
Дом 2 спальнив Kukulje, Черногория
Дом 2 спальни
Kukulje, Черногория
300 м²
€ 330,000
Дом с отдельными входами на каждый этаж в Добра Вода, недалеко от города Бар. Площадь дома …
Дом 5 спаленв Kukulje, Черногория
Дом 5 спален
Kukulje, Черногория
97 м²
€ 107,000
Дом в Добра Вода, недалеко от города Бар. Площадь дома составляет 97 м2, а площадь у…
Дом 4 спальнив Banje Selo, Черногория
Дом 4 спальни
Banje Selo, Черногория
240 м²
€ 170,000
Код объекта - 1.25.11.9057Предлагается к продаже овый дом в городе Бар, район Полье на участ…
Домв Banje Selo, Черногория
Дом
Banje Selo, Черногория
340 м²
€ 180,000
Код объекта - 1.25.11.8890Новый дом в Полье без внутренней отделки. Качественное строительст…
Виллав Banje Selo, Черногория
Вилла
Banje Selo, Черногория
250 м²
€ 380,000
Код объекта - 2.25.728.2944 Продается новый дом с бассейном в Баре, район Поле. Дом площадью…
Дом 4 спальнив Banje Selo, Черногория
Дом 4 спальни
Banje Selo, Черногория
200 м²
€ 250,000
Код объекта - 2.25.11.2614Город Бар, Полье Дом новостройка 200м2 Участок 650м2 Зала прихожая…
Дом 5 спаленв Banje Selo, Черногория
Дом 5 спален
Banje Selo, Черногория
299 м²
€ 300,000
Код объекта - 2.25.11.1476Бар.Поле. Новый 2-х этажный дом. Площадь дома 290м2 на участке зем…
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