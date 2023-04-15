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Купить квартиру в Ljesnica, Черногория

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20 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Kukulje, Черногория
Квартира 1 спальня
Kukulje, Черногория
1 052 м²
€ 1,085,000
NUM 5039 Отличное и почти готовое инвестиционное предложение предлагается к продаже! Большо…
Квартира 1 спальняв Kukulje, Черногория
Квартира 1 спальня
Kukulje, Черногория
1 052 м²
€ 1,085,000
На продажу предлагается прекрасное и почти готовое инвестиционное предложение! Большой дом с…
Квартира 1 спальняв Kukulje, Черногория
Квартира 1 спальня
Kukulje, Черногория
45 м²
€ 115,000
Продается трехкомнатная квартира в привлекательном месте в Баре, Добра Вода. Квартира имеет …
Квартирав Kukulje, Черногория
Квартира
Kukulje, Черногория
21 м²
€ 58,000
Продажa квартир в доме, расположенном в Добре Воде, недалеко от Бара. Предложение включ…
Квартирав Kukulje, Черногория
Квартира
Kukulje, Черногория
21 м²
€ 58,000
NUM 5074 Квартиры на продажу в здании, расположенном в Добре Воде, недалеко от бара. Пред…
Квартирав Kukulje, Черногория
Квартира
Kukulje, Черногория
49 м²
€ 89,000
В продаже квартиры в новом жилом комплексе в Добре Воде. Квартиры от 49,22m2 до 62.53m2 ра…
Квартирав Kukulje, Черногория
Квартира
Kukulje, Черногория
32 м²
€ 103,000
Продажа квартир в комплексе с бассейном в Добра Вода, недалеко от города Бар. Предлагаем …
Квартирав Kukulje, Черногория
Квартира
Kukulje, Черногория
38 м²
€ 108,000
Продается квартира-студия в Добре Воде, недалеко от города Бар. Квартира имеет площадь 38 м2…
Квартира 2 спальнив Kukulje, Черногория
Квартира 2 спальни
Kukulje, Черногория
97 м²
€ 242,500
Продается квартира в Добре Воде, муниципалитет Бар. Квартира имеет площадь 97м2 и расположен…
Квартира 1 спальняв Kukulje, Черногория
Квартира 1 спальня
Kukulje, Черногория
38 м²
€ 115,000
Продажа квартир в новостройке в Добре Воде. Начато строительство здания, завершение работ ож…
Квартирав Kukulje, Черногория
Квартира
Kukulje, Черногория
32 м²
€ 103,000
NUM 4956 Квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Добра Вода, недалеко от города Бар…
Квартирав Kukulje, Черногория
Квартира
Kukulje, Черногория
38 м²
€ 108,000
NUM 4947 Однокомнатная квартира на продажу в Добра Вода, недалеко от города Бар. Квартира…
Квартира 1 спальняв Kukulje, Черногория
Квартира 1 спальня
Kukulje, Черногория
38 м²
€ 115,000
NUM 4972 Квартиры на продажу в новом здании в Добри Воде. Здание начало строительство, и …
Квартира 2 спальнив Kukulje, Черногория
Квартира 2 спальни
Kukulje, Черногория
97 м²
€ 242,500
NUM 5000 Продается квартира в Добра Вода, муниципалитет Бар. Квартира имеет площадь 97 м2…
Квартира 1 спальняв Kukulje, Черногория
Квартира 1 спальня
Kukulje, Черногория
41 м²
€ 170,000
NUM 2705 Apartments for sale in a new residential complex in the village of Dobra Voda, …
Квартира 1 спальняв Kukulje, Черногория
Квартира 1 спальня
Kukulje, Черногория
54 м²
€ 63,000
NUM 3555 Apartment for sale in Dobre Vode, Bar. The apartment has an area of ​…
Квартирав Kukulje, Черногория
Квартира
Kukulje, Черногория
42 м²
€ 65,000
NUM 4051 Apartments for sale in a small residental building in Dobre Voda, Bar. …
Квартирав Kukulje, Черногория
Квартира
Kukulje, Черногория
42 м²
€ 49,800
NUM 4051-1 For sale a studio apartment in a small residential building in Dobre Voda, Bar.…
Квартира 1 спальняв Kukulje, Черногория
Квартира 1 спальня
Kukulje, Черногория
78 м²
€ 97,000
NUM 4051-4 For sale a one bedroom apartment in a small residential building in Dobre Voda…
Квартирав Kukulje, Черногория
Квартира
Kukulje, Черногория
46 м²
€ 61,000
NUM 4051-3 For sale a studio apartment in a small residential building in Dobre Voda, Bar.…
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