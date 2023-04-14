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Купить вилла с видом на море в Которе, Черногория

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Котор, Черногория
Вилла 3 спальни
Котор, Черногория
3 ванных комнат
€ 475,000
Уютная, семейная вилла «Ласточка» всего в 2 минутах ходьбы от песчано-галечного пляжа. В пеш…
Вилла 6 спаленв Котор, Черногория
Вилла 6 спален
Котор, Черногория
3 ванных комнат 220 м²
€ 800,000
Продается вилла в поселке Прчань, недалеко от города Котор. Здание общей площадью 209 м2 рас…
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