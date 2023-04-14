Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Котор
  4. Котор
  5. Таунхаусы

Купить таунхаус в Которе, Черногория

Таунхаус В архив
Очистить
3 объекта найдено
Таунхаус 4 спальнив Котор, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Котор, Черногория
156 м²
€ 1,350,000
NUM Двухэтажный таунхаус на первой линии в деревне Доброта, городе Котор. Площадь таунх…
Таунхаус 4 спальнив Котор, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Котор, Черногория
156 м²
€ 1,350,000
Двухэтажный таунхаус на первой линии в Доброте, город Котор. Площадь Таунхауса соста…
Таунхаус 2 спальнив Котор, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Котор, Черногория
72 м²
€ 195,000
NUM 715 Ораховац - небольшая красивая деревня, расположенная недалеко от Пераста и Котора, …
Realting.com
Перейти