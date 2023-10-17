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Квартиры-студии в Которе, Черногория

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3 объекта найдено
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Котор, Черногория
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Котор, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/5
📍Kotor ◾Ready apartments from 33 qm to 273 qm ◾sea and mountain views ◾full furnitured…
€139,392
Студия 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Skaljari, Черногория
Студия 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Skaljari, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
BEAUTIFUL STUDIO APARTMENT IN KOTOR, ONLY 7 MINUTES WALK TO THE OLD TOWN - Area: 31 sqm. …
€99,200
Студия 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Skaljari, Черногория
Студия 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Skaljari, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1
BEAUTIFUL STUDIO APARTMENT IN KOTOR, ONLY 7 MINUTES WALK TO THE OLD TOWN. REF.137 - Area:…
€121,600
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