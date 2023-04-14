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Realting.com
Черногория
Община Котор
Котор
Купить недвижимость с видом на море в Которе, Черногория
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56 объектов найдено
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Дом
Котор, Черногория
Количество этажей 3
€ 1
R5-140. Роскошная вилла на первой линии в КотореЭта роскошная недвижимость полностью оборудо…
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 252,000
Продается роскошная двухкомнатная квартира, полностью оборудованная с панорамным видом в Кот…
Дом
Котор, Черногория
337 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
D5-240. Дом с видом на море в Которе, СкальджариПродается шланг в Котор Скальджари, располож…
Пентхаус 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат
3 ванных комнат
156 м²
€ 750,000
Продается просторный пентхаус с большой террасой, в жилом комплексе, в городе Котор. Пент…
Пентхаус 2 спальни
Skaljari, Черногория
3 ванных комнат
282 м²
4/4 Этаж
€ 810,000
Это очень просторный пентхаус с большой террасой в жилом комплексе в городе Котор. Пентхаус …
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
156 м²
4 Этаж
€ 750,000
A5-262. Пентхаус с панорамным видом на залив и горы, КоторПентхаус на продажу с панорамным в…
Дом
Котор, Черногория
450 м²
Количество этажей 2
€ 950,000
D5-236. Дом с видом на море в КотореПродается дом с прекрасным видом на море в Которе Площа…
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
181 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
68 м²
€ 150,000
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат
140 м²
Количество этажей 2
€ 399,000
Продается красивая полностью меблированная трехкомнатная квартира с прекрасным видом на море…
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
4/2 Этаж
Цена по запросу
А5-238. Трехкомнатная квартира в Которе с видом на море Продается трехкомнатная квартира с в…
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
111 м²
2/4 Этаж
€ 315,000
A5-201. Квартира с видом на море в новом комплексе в Которе Продается роскошная двухкомнатна…
Дом
Котор, Черногория
€ 400,000
Очень уютный и светлый дом с прекрасным садом в тихом районе Котора. Дом состоит из 2 этажей…
Дом
Котор, Черногория
€ 420,000
Старинный, каменный дом в нескольких шагах от моря с удивительным видом и большим участком. …
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
4 ванных комнат
€ 475,000
Красивый, каменный дом на первой линии моря, состоящий из 4 отдельных апартаментов. Идеально…
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
204 м²
2 Этаж
€ 535,000
D2-1067-1. Квартира на Первой Морской линии в Муо КоторПродажа Новая современная квартира в …
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
2 ванных комнат
€ 345,000
Роскошная квартира, площадью 141 м2, с тремя спальнями, 2 ванными комнатами, большой гостино…
Квартира 4 спальни
Котор, Черногория
5 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
2/2 Этаж
€ 450,000
A5-175. 4-комнатная квартира в центре КотораПродается полностью меблированная квартира 160 м…
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
1 ванных комнат
€ 130,000
Новая укомплектованная квартира в новом доме в Которе с видом на залив (5 мин до моря). В це…
Дом 5 спален
Котор, Черногория
6 Количество комнат
300 м²
Количество этажей 3
€ 1,550,000
D2-1071. Продается великолепная вилла в бухте КоторВилла общей площадью 300 м2 на участке 18…
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 190,000
A2-608. Luxurios flat in KotorFor sale a luxury apartment, five minutes walk from the pictur…
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат
92 м²
€ 285,000
A9-341. Квартира с панорамным видом на Которский заливПродается комфортабельная квартира с п…
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 129,000
A9-335. Апартаменты в Муо с беспрепятственным видом на море, КоторКвартиры в Муо с прекрасны…
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
5 Количество комнат
3 ванных комнат
298 м²
Количество этажей 2
€ 320,000
D2-1007. Green Panoramic View house 6 kms from KotorGreen Panoramic View house for sale …
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
2 Количество комнат
2 ванных комнат
64 м²
1/4 Этаж
€ 170,368
A2-1177. Комплекс в Черногории на самом побережье Бока-Бей Адриатического моря.Комплекс сост…
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
136 м²
1/4 Этаж
€ 362,032
A2-1177-2. Клон комплекса в Черногории на самом побережье залива Бока в Адриатическом море.К…
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
1/3 Этаж
€ 150,000
A5-165. Apartment two bedrooms in the center of KotorFor sale apartment with an excelle…
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
170 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни
Котор, Черногория
3 ванных комнат
€ 475,000
Уютная, семейная вилла «Ласточка» всего в 2 минутах ходьбы от песчано-галечного пляжа. В пеш…
Дом 5 комнат
Котор, Черногория
5 Количество комнат
170 м²
Количество этажей 2
€ 400,000
Предлагается к продаже дом в одном из тихих районов города Котора – Шкаляри, 170 кв.м на уча…
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