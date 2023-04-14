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Купить пентхаус с видом на море в Которе, Черногория

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3 объекта найдено
Пентхаус 2 спальнив Котор, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м²
€ 750,000
Продается просторный пентхаус с большой террасой, в жилом комплексе, в городе Котор. Пент…
Пентхаус 2 спальнив Skaljari, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Skaljari, Черногория
3 ванных комнат 282 м² 4/4 Этаж
€ 810,000
Это очень просторный пентхаус с большой террасой в жилом комплексе в городе Котор. Пентхаус …
Пентхаус 4 спальнив Котор, Черногория
Пентхаус 4 спальни
Котор, Черногория
3 ванных комнат 253 м²
€ 622,200
«Dream House» выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…
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