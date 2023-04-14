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Черногория
Община Котор
Котор
Купить недвижимость с видом на горы в Которе, Черногория
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28 объектов найдено
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Дом 6 спален
Котор, Черногория
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 550,000
Apartmanska kuca u Donjoj Lastvi 300m od mora Odlicna investicija,dobar potenci…
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 252,000
Продается роскошная двухкомнатная квартира, полностью оборудованная с панорамным видом в Кот…
Пентхаус 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат
3 ванных комнат
156 м²
€ 750,000
Продается просторный пентхаус с большой террасой, в жилом комплексе, в городе Котор. Пент…
Пентхаус 2 спальни
Skaljari, Черногория
3 ванных комнат
282 м²
4/4 Этаж
€ 810,000
Это очень просторный пентхаус с большой террасой в жилом комплексе в городе Котор. Пентхаус …
Квартира 2 комнаты
Котор, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 285,000
Площадь: 87 м2 Спальни: 2 Ванная комната: 1 Двухкомнатная квартира площадью 87 м2…
Квартира 2 комнаты
Котор, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 295,000
Area: 86 m2 Bedrooms: 2 Bathrooms: 1 + 1 Parking place Garage space: 19 m2 Storage: 19 …
Вилла 6 комнат
Котор, Черногория
6 Количество комнат
6 ванных комнат
1 342 м²
€ 1,600,000
Котор, Доброта - вилла с апартаментами, бассейном и панорамным видом на море &NBSP; Компле…
Квартира 2 комнаты
Котор, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 276,000
Площадь: 72 м2 Спальни: 2 Ванные комнаты: 1 &NBSP; Двухкомнатная квартира 72 м2 на перво…
Дом 4 комнаты
Котор, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
210 м²
€ 450,000
Площадь дома: 210 м2 Земельный участок: 425 м2 Спальни: 4 Ванные комнаты: 3 Полы: 2 Бас…
Вилла 5 комнат
Котор, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
261 м²
€ 750,000
House residential area: 220sqm Bedrooms: 4 Bathrooms: 3 Auxiliary building: 41sqm …
Дом 7 комнат
Котор, Черногория
7 Количество комнат
2 ванных комнат
350 м²
€ 1,000,000
Площадь: 350 м2 Площадь участка: 1956 м2 Спальни: 7 Ванные комнаты: 2 + 1 Каменн…
Вилла 4 комнаты
Котор, Черногория
4 Количество комнат
4 ванных комнат
456 м²
€ 2,000,000
https://www.youtube.com/watch?v = kUb3BRt4Bqo &NBSP; Общая площадь застройки: 456 м2 Чист…
Вилла 4 комнаты
Котор, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
373 м²
€ 1,800,000
https://www.youtube.com/watch?v=kUb3BRt4Bqo &NBSP; Общая площадь: 373 м2 Чистая внутрення…
Вилла 5 комнат
Котор, Черногория
5 Количество комнат
5 ванных комнат
479 м²
€ 2,200,000
https://www.youtube.com/watch?v=kUb3BRt4Bqo &NBSP; Общая площадь застройки: 479 м2 Чистая…
Вилла 3 комнаты
Котор, Черногория
3 Количество комнат
3 ванных комнат
382 м²
€ 2,500,000
Конструкция: 10,0 х 14,75 м Общая площадь 381,58 м², а терраса 59,30 м² Общая площадь чист…
Вилла 4 комнаты
Котор, Черногория
4 Количество комнат
5 ванных комнат
526 м²
€ 5,900,000
Площадь виллы: 526 м2 Площадь двора и террас: 330 м2 Бассейн: 70 м2 Спальни: 4 Ванные ко…
Вилла 7 комнат
Котор, Черногория
7 Количество комнат
6 ванных комнат
510 м²
€ 1,750,000
Площадь: 510 м2 (450 м2 + чердак 60 м2) Спальни: 7 Ванные комнаты: 6 Этажи: 3 + чердак Г…
Вилла
Котор, Черногория
2 117 м²
Цена по запросу
Отель Palazzo изначально представлял собой жилой комплекс для богатой и уважаемой семейной л…
Дом 2 комнаты
Котор, Черногория
2 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 650,000
https://youtu.be/Kw9a4bm_6iE Жилая площадь: 175 м2 Площадь участка: 860 м2 Спальни: 2 Ва…
Дом 5 комнат
Котор, Черногория
5 Количество комнат
3 ванных комнат
354 м²
Цена по запросу
Площадь дома: 354 м2 Площадь участка: 622 м2 Спальни: 5 Ванные комнаты: 3 Гараж, парковк…
Вилла 6 комнат
Котор, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
365 м²
€ 1,400,000
Жилая площадь с террасами: 365 м2 Земельный участок: 410 м2 Жилая площадь без террас: 274 …
Вилла 9 комнат
Котор, Черногория
9 Количество комнат
8 ванных комнат
484 м²
Цена по запросу
Котор, Пераст - отреставрированный каменный дворец 17 века Площадь дома: 484м2 Площадь учас…
Вилла 5 комнат
Котор, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
350 м²
Цена по запросу
Kotor, Kostanjica – stone villa on the first line to the sea Unique stone villa on the firs…
Квартира 2 комнаты
Котор, Черногория
2 Количество комнат
2 ванных комнат
181 м²
€ 355,000
Площадь: 181м2 Спальни: 2-й Ванная комната: 2 туалета + Этаж: 1-й Расстояние от моря: 15…
Вилла 6 комнат
Котор, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
278 м²
€ 1,200,000
Жилая площадь: 278 м2 ( Вилла A - 161 м2, Вилла B - 117 м2 ) Площадь участка: 2600 м2 Спал…
Вилла 3 комнаты
Котор, Черногория
3 Количество комнат
3 ванных комнат
310 м²
€ 800,000
Площадь: 310м2 Площадь участка: 465м2 Спальни: 3 Ванные комнаты: 3 Гараж, сауна, бассейн…
Вилла 6 комнат
Котор, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
1 150 м²
€ 1,580,000
Размер: 1150м2 Земельный участок: 1000м2 Спальни: 6 Ванные комнаты: 5 &NBSP; Вилла имее…
Дом 5 комнат
Котор, Черногория
5 Количество комнат
280 м²
Количество этажей 3
€ 800,000
Вашему вниманию представляем трехэтажную виллу в удивительном местечке Кавач, Боко-Которской…
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