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Купить дом с бассейном в Которе, Черногория

7 объектов найдено
Домв Котор, Черногория
Дом
Котор, Черногория
€ 400,000
Очень уютный и светлый дом с прекрасным садом в тихом районе Котора. Дом состоит из 2 этажей…
Домв Котор, Черногория
Дом
Котор, Черногория
€ 420,000
Старинный, каменный дом в нескольких шагах от моря с удивительным видом и большим участком. …
Дом 4 спальнив Котор, Черногория
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
4 ванных комнат
€ 475,000
Красивый, каменный дом на первой линии моря, состоящий из 4 отдельных апартаментов. Идеально…
Вилла 3 спальнив Котор, Черногория
Вилла 3 спальни
Котор, Черногория
3 ванных комнат
€ 475,000
Уютная, семейная вилла «Ласточка» всего в 2 минутах ходьбы от песчано-галечного пляжа. В пеш…
Дом 5 комнатв Котор, Черногория
Дом 5 комнат
Котор, Черногория
5 Количество комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 495,000
Красивый каменный дом, расположен в колоритной, черногорской, средиземноморской деревне Заг…
Дом 8 спаленв Котор, Черногория
Дом 8 спален
Котор, Черногория
8 ванных комнат 450 м²
€ 1,855,000
Коштайница окружен лесами  и  тишиной. Все апартманы имеют вид на  море, Пераст, и два прекр…
Дом 5 комнатв Котор, Черногория
Дом 5 комнат
Котор, Черногория
5 Количество комнат 280 м² Количество этажей 3
€ 800,000
Вашему вниманию представляем трехэтажную виллу в удивительном местечке Кавач, Боко-Которской…
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