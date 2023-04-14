Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Котор
  4. Котор
  5. Дома

Купить дом с видом на море в Которе, Черногория

18 объектов найдено
Домв Котор, Черногория
Дом
Котор, Черногория
Количество этажей 3
€ 1
R5-140. Роскошная вилла на первой линии в КотореЭта роскошная недвижимость полностью оборудо…
Домв Котор, Черногория
Дом
Котор, Черногория
337 м² Количество этажей 2
€ 850,000
D5-240. Дом с видом на море в Которе, СкальджариПродается шланг в Котор Скальджари, располож…
Домв Котор, Черногория
Дом
Котор, Черногория
450 м² Количество этажей 2
€ 950,000
D5-236. Дом с видом на море в КотореПродается дом с прекрасным видом на море в Которе Площа…
Домв Котор, Черногория
Дом
Котор, Черногория
€ 400,000
Очень уютный и светлый дом с прекрасным садом в тихом районе Котора. Дом состоит из 2 этажей…
Домв Котор, Черногория
Дом
Котор, Черногория
€ 420,000
Старинный, каменный дом в нескольких шагах от моря с удивительным видом и большим участком. …
Дом 4 спальнив Котор, Черногория
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
4 ванных комнат
€ 475,000
Красивый, каменный дом на первой линии моря, состоящий из 4 отдельных апартаментов. Идеально…
Дом 5 спаленв Котор, Черногория
Дом 5 спален
Котор, Черногория
6 Количество комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 1,550,000
D2-1071. Продается великолепная вилла в бухте КоторВилла общей площадью 300 м2 на участке 18…
Дом 4 спальнив Котор, Черногория
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 298 м² Количество этажей 2
€ 320,000
D2-1007. Green Panoramic View house 6 kms from KotorGreen Panoramic View house for sale …
Дом 4 спальнив Котор, Черногория
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
170 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальнив Котор, Черногория
Вилла 3 спальни
Котор, Черногория
3 ванных комнат
€ 475,000
Уютная, семейная вилла «Ласточка» всего в 2 минутах ходьбы от песчано-галечного пляжа. В пеш…
Дом 5 комнатв Котор, Черногория
Дом 5 комнат
Котор, Черногория
5 Количество комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 400,000
Предлагается к продаже дом в одном из тихих районов города Котора – Шкаляри, 170 кв.м на уча…
Коттедж 2 спальнив Котор, Черногория
Коттедж 2 спальни
Котор, Черногория
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 150,000
Каменный дом на первой линии рядом с морем. Он состоит из первого этажа, первого этажа и чер…
Дом 4 спальнив Котор, Черногория
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
10 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м²
€ 700,000
Каменный дом расположен прямо на набережной в Пркандже. Он состоит из первого этажа, первого…
Дом 5 комнатв Котор, Черногория
Дом 5 комнат
Котор, Черногория
5 Количество комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 350,000
Продается дом на набережной в Доброте,Боко-Которский залив. Дом находится на первой линии мо…
Дом 5 комнатв Котор, Черногория
Дом 5 комнат
Котор, Черногория
5 Количество комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 495,000
Красивый каменный дом, расположен в колоритной, черногорской, средиземноморской деревне Заг…
Дом 5 комнатв Котор, Черногория
Дом 5 комнат
Котор, Черногория
5 Количество комнат 280 м² Количество этажей 3
€ 800,000
Вашему вниманию представляем трехэтажную виллу в удивительном местечке Кавач, Боко-Которской…
Вилла 6 спаленв Котор, Черногория
Вилла 6 спален
Котор, Черногория
3 ванных комнат 220 м²
€ 800,000
Продается вилла в поселке Прчань, недалеко от города Котор. Здание общей площадью 209 м2 рас…
Дом 4 спальнив Котор, Черногория
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
180 м²
€ 250,000
Дом в посёлке Прчань, Боко-Которская бухта. Из окон и с террас этого дома открывается потряс…
Realting.com
Перейти