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Купить квартиру с бассейном в Которе, Черногория

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9 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Котор, Черногория
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
2 ванных комнат
€ 345,000
Роскошная квартира, площадью 141 м2, с тремя спальнями, 2 ванными комнатами, большой гостино…
Квартира 1 спальняв Котор, Черногория
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
1 ванных комнат
€ 130,000
Новая укомплектованная квартира в новом доме в Которе с видом на залив (5 мин до моря). В це…
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
2 ванных комнат
€ 185,000
Просторная двухэтажная квартира с 2 спальнями и красивым видом на залив. До Старого Города м…
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
2 ванных комнат
€ 330,000
Просторные, солнечные квартиры в малоквартирном доме у торгового центра «Камелия» и всего в …
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
1 ванных комнат
€ 220,000
Просторные, солнечные квартиры в малоквартирном доме у торгового центра «Камелия» и всего в …
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
1 ванных комнат 127 м²
€ 279,400
«Dream House» выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…
Пентхаус 4 спальнив Котор, Черногория
Пентхаус 4 спальни
Котор, Черногория
3 ванных комнат 253 м²
€ 622,200
«Dream House» выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…
Квартира 3 спальнив Котор, Черногория
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
2 ванных комнат 198 м²
€ 490,200
«Dream House» выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…
Квартира 1 спальняв Котор, Черногория
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
1 ванных комнат 52 м²
€ 119,600
«Dream House» выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…
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