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Купить квартиру с видом на море в Которе, Черногория

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38 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 252,000
Продается роскошная двухкомнатная квартира, полностью оборудованная с панорамным видом в Кот…
Пентхаус 2 спальнив Котор, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м²
€ 750,000
Продается просторный пентхаус с большой террасой, в жилом комплексе, в городе Котор. Пент…
Пентхаус 2 спальнив Skaljari, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Skaljari, Черногория
3 ванных комнат 282 м² 4/4 Этаж
€ 810,000
Это очень просторный пентхаус с большой террасой в жилом комплексе в городе Котор. Пентхаус …
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 156 м² 4 Этаж
€ 750,000
A5-262. Пентхаус с панорамным видом на залив и горы, КоторПентхаус на продажу с панорамным в…
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
181 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
68 м²
€ 150,000
Квартира 3 спальнив Котор, Черногория
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат 140 м² Количество этажей 2
€ 399,000
Продается красивая полностью меблированная трехкомнатная квартира с прекрасным видом на море…
Квартира 3 спальнив Котор, Черногория
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м² 4/2 Этаж
Цена по запросу
А5-238. Трехкомнатная квартира в Которе с видом на море Продается трехкомнатная квартира с в…
Квартира 1 спальняв Котор, Черногория
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 111 м² 2/4 Этаж
€ 315,000
A5-201. Квартира с видом на море в новом комплексе в Которе Продается роскошная двухкомнатна…
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 204 м² 2 Этаж
€ 535,000
D2-1067-1. Квартира на Первой Морской линии в Муо КоторПродажа Новая современная квартира в …
Квартира 3 спальнив Котор, Черногория
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
2 ванных комнат
€ 345,000
Роскошная квартира, площадью 141 м2, с тремя спальнями, 2 ванными комнатами, большой гостино…
Квартира 4 спальнив Котор, Черногория
Квартира 4 спальни
Котор, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² 2/2 Этаж
€ 450,000
A5-175. 4-комнатная квартира в центре КотораПродается полностью меблированная квартира 160 м…
Квартира 1 спальняв Котор, Черногория
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
1 ванных комнат
€ 130,000
Новая укомплектованная квартира в новом доме в Которе с видом на залив (5 мин до моря). В це…
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 190,000
A2-608. Luxurios flat in KotorFor sale a luxury apartment, five minutes walk from the pictur…
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат 92 м²
€ 285,000
A9-341. Квартира с панорамным видом на Которский заливПродается комфортабельная квартира с п…
Квартира 1 спальняв Котор, Черногория
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 129,000
A9-335. Апартаменты в Муо с беспрепятственным видом на море, КоторКвартиры в Муо с прекрасны…
Квартира 1 спальняв Котор, Черногория
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
2 Количество комнат 2 ванных комнат 64 м² 1/4 Этаж
€ 170,368
A2-1177. Комплекс в Черногории на самом побережье Бока-Бей Адриатического моря.Комплекс сост…
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м² 1/4 Этаж
€ 362,032
A2-1177-2. Клон комплекса в Черногории на самом побережье залива Бока в Адриатическом море.К…
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 1/3 Этаж
€ 150,000
A5-165. Apartment two bedrooms in the center of KotorFor sale apartment with an excelle…
Квартира 5 комнатв Котор, Черногория
Квартира 5 комнат
Котор, Черногория
5 Количество комнат 150 м² 2/5 Этаж
€ 360,000
Квартира в прекрасном жилом комплексе, площадью 150 м2 с панорамным видом на Которскую бухту…
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
136 м²
€ 391,680
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
144 м²
€ 397,440
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
181 м²
€ 355,000
Площадь: 181 кв.м. Вид на море Спальни: 2 Санузлы: 2 + гостевой туалет Этаж: 1 Расс…
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
2 ванных комнат
€ 185,000
Просторная двухэтажная квартира с 2 спальнями и красивым видом на залив. До Старого Города м…
Квартира 1 спальняв Котор, Черногория
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
60 м²
€ 150,000
Столив - поселок в небольшой и тихой Которской бухте, недалеко от города Котор, Черногория. …
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
2 ванных комнат
€ 330,000
Просторные, солнечные квартиры в малоквартирном доме у торгового центра «Камелия» и всего в …
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
1 ванных комнат
€ 220,000
Просторные, солнечные квартиры в малоквартирном доме у торгового центра «Камелия» и всего в …
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
1 ванных комнат 127 м²
€ 279,400
«Dream House» выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…
Пентхаус 4 спальнив Котор, Черногория
Пентхаус 4 спальни
Котор, Черногория
3 ванных комнат 253 м²
€ 622,200
«Dream House» выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…
Квартира 3 спальнив Котор, Черногория
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
2 ванных комнат 198 м²
€ 490,200
«Dream House» выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…
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