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Купить квартиру с видом на горы в Которе, Черногория

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7 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 252,000
Продается роскошная двухкомнатная квартира, полностью оборудованная с панорамным видом в Кот…
Пентхаус 2 спальнив Котор, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м²
€ 750,000
Продается просторный пентхаус с большой террасой, в жилом комплексе, в городе Котор. Пент…
Пентхаус 2 спальнив Skaljari, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Skaljari, Черногория
3 ванных комнат 282 м² 4/4 Этаж
€ 810,000
Это очень просторный пентхаус с большой террасой в жилом комплексе в городе Котор. Пентхаус …
Квартира 2 комнатыв Котор, Черногория
Квартира 2 комнаты
Котор, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 285,000
Площадь: 87 м2 Спальни: 2 Ванная комната: 1   Двухкомнатная квартира площадью 87 м2…
Квартира 2 комнатыв Котор, Черногория
Квартира 2 комнаты
Котор, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 295,000
Area: 86 m2 Bedrooms: 2 Bathrooms: 1 + 1 Parking place Garage space: 19 m2 Storage: 19 …
Квартира 2 комнатыв Котор, Черногория
Квартира 2 комнаты
Котор, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 276,000
Площадь: 72 м2 Спальни: 2 Ванные комнаты: 1 &NBSP; Двухкомнатная квартира 72 м2 на перво…
Квартира 2 комнатыв Котор, Черногория
Квартира 2 комнаты
Котор, Черногория
2 Количество комнат 2 ванных комнат 181 м²
€ 355,000
Площадь: 181м2 Спальни: 2-й Ванная комната: 2 туалета + Этаж: 1-й Расстояние от моря: 15…
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