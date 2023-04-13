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Община Котор
Виллы
Купить вилла с бассейном в Община Котор, Черногория
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18 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Morinj, Черногория
3 ванных комнат
235 м²
3 Этаж
€ 680,000
Котор, Костаница — Новая современная вилла в поселке Вилла находится на территорию современ…
Вилла
Рисан, Черногория
350 м²
2 Этаж
€ 1,100,000
Котор, Рисан — Мини отель на продажу Это великолепное здание находится менее чем в 100 м от …
Вилла 3 спальни
Котор, Черногория
3 ванных комнат
€ 475,000
Уютная, семейная вилла «Ласточка» всего в 2 минутах ходьбы от песчано-галечного пляжа. В пеш…
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
4 ванных комнат
373 м²
2 Этаж
€ 1,800,000
Котор, Прчань — Вилла на продажу К вилле ведет частная, охраняемая дорога. Вилла Aquarius пр…
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
6 ванных комнат
456 м²
2 Этаж
€ 2,000,000
Kotor, Prcanj – Luxury new villa for sale Approached via a private, securely-gated road, Vil…
Вилла 5 спален
Прчань, Черногория
6 ванных комнат
479 м²
€ 2,200,000
Которский залив, Прчань — Новая вилла класса люкс с 5 спальнями, бассейном и панорамным видо…
Вилла 7 спален
Рисан, Черногория
7 ванных комнат
554 м²
2 Этаж
€ 3,500,000
Котор, Рисан — Вилла на берегу моря с частным причалом в Бококоторском заливе Прекрасная вил…
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
3 ванных комнат
€ 450,000
Красивый, уютный, семейный дом с бассейном, с бассейном, джакузи, большой крытой террасой с …
Вилла 5 ванных
Столив, Черногория
5 ванных комнат
€ 850,000
Роскошная 6-спальная вилла на 3 этажах, в потрясающем Которском заливе. Прекрасный вид на за…
Вилла 7 ванных
Столив, Черногория
7 ванных комнат
€ 1,350,000
Отреставрированная, каменная вилла находится в самом сердце Которского залива в пяти метрах …
Вилла 4 спальни
Столив, Черногория
4 ванных комнат
Цена по запросу
Уникальная вилла высочайшего уровня на 1 линии моря со своим бассейном, фруктовым садом и за…
Вилла 4 ванных
Доброта, Черногория
4 ванных комнат
€ 550,000
Просторная вилла с потрясающим видом на Боко-Которский залив, находится всего в 150 метрах о…
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
4 ванных комнат
371 м²
Цена по запросу
К продаже предлагается новая, полностью меблированная вилла класса "люкс" в Столиве. Вилла н…
Вилла
Drazin Vrt, Черногория
960 м²
Цена по запросу
Отель состоит из двух зданий общей площадью 960м² и имеет 11 роскошных дизайнерских апартаме…
Вилла
Доброта, Черногория
340 м²
€ 690,000
Мы с гордостью представляем вам этот мини-отель площадью 340м², расположен на участке площад…
Вилла 4 спальни
Krimovice, Черногория
4 ванных комнат
€ 490,000
Эта новая, недавно построенная вилла с бассейном расположена примерно в 1,5 км от пляжа Трст…
Вилла 3 спальни
Drazin Vrt, Черногория
3 ванных комнат
382 м²
€ 2,500,000
Экслюзивная каменная вилла с бассейном в истроическом месте — Пераст. Эта вилла олицетворяе…
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
5 ванных комнат
497 м²
€ 3,500,000
Котор, Прчань — Очаровательная четырехэтажная вилла рядом с домом Тре Сореле на продажу Этот…
Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория
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