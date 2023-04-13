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Купить вилла с видом на море в Община Котор, Черногория

Прчань
49
Котор
29
Доброта
20
Пераст
17
Рисан
7
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86 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Виллав Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
550 м² 2 Этаж
€ 1,950,000
Котор, Прчань — Продажа каменной виллы на первой линии моря   Эта старинная каменная вилла в…
Вилла 6 спаленв Столив, Черногория
Вилла 6 спален
Столив, Черногория
240 м²
Цена по запросу
Вилла 6 спаленв Доброта, Черногория
Вилла 6 спален
Доброта, Черногория
507 м²
€ 1,600,000
Жилая площадь: 507 м2 Жилых комнат: 2 Спален: 6 Ванных комнат: 6 Вид на море – из всех с…
Вилла 3 спальнив Прчань, Черногория
Вилла 3 спальни
Прчань, Черногория
200 м²
Цена по запросу
Вилла 6 спаленв Morinj, Черногория
Вилла 6 спален
Morinj, Черногория
424 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальнив Morinj, Черногория
Вилла 4 спальни
Morinj, Черногория
3 ванных комнат 235 м² 3 Этаж
€ 680,000
Котор, Костаница — Новая современная вилла в поселке  Вилла находится на территорию современ…
Виллав Рисан, Черногория
Вилла
Рисан, Черногория
350 м² 2 Этаж
€ 1,100,000
Котор, Рисан — Мини отель на продажу Это великолепное здание находится менее чем в 100 м от …
Вилла 3 спальнив Доброта, Черногория
Вилла 3 спальни
Доброта, Черногория
131 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальнив Котор, Черногория
Вилла 3 спальни
Котор, Черногория
3 ванных комнат
€ 475,000
Уютная, семейная вилла «Ласточка» всего в 2 минутах ходьбы от песчано-галечного пляжа. В пеш…
Вилла 5 спаленв Krimovice, Черногория
Вилла 5 спален
Krimovice, Черногория
650 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальнив Пераст, Черногория
Вилла 4 спальни
Пераст, Черногория
8 Количество комнат 3 ванных комнат 172 м²
€ 1,750,000
Эта удивительная вилла на набережной расположена в популярном барочном городе Пераст. Он сос…
Вилла 4 спальнив Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 3
€ 630,000
Вилла всего в 50 метрах от моря в Прчани, Котор! Площадь виллы 230м2, площадь участка 700…
Вилла 9 спаленв Drazin Vrt, Черногория
Вилла 9 спален
Drazin Vrt, Черногория
484 м²
€ 1,700,000
Площадь  484 кв.м. Этажей 4 Площадь участка: 1223 кв.м. Спален 9 Ванных комнат: 8 Д…
Вилла 4 спальнив Люта, Черногория
Вилла 4 спальни
Люта, Черногория
165 м²
€ 2,300,000
Площадь земельного участка, включая остров, подъездную дорогу и парковку, составляет 460…
Вилла 4 спальнив Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
4 ванных комнат 373 м² 2 Этаж
€ 1,800,000
Котор, Прчань — Вилла на продажу К вилле ведет частная, охраняемая дорога. Вилла Aquarius пр…
Вилла 4 спальнив Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
6 ванных комнат 456 м² 2 Этаж
€ 2,000,000
Kotor, Prcanj – Luxury new villa for sale Approached via a private, securely-gated road, Vil…
Вилла 5 спаленв Прчань, Черногория
Вилла 5 спален
Прчань, Черногория
6 ванных комнат 479 м²
€ 2,200,000
Которский залив, Прчань — Новая вилла класса люкс с 5 спальнями, бассейном и панорамным видо…
Вилла 7 спаленв Рисан, Черногория
Вилла 7 спален
Рисан, Черногория
7 ванных комнат 554 м² 2 Этаж
€ 3,500,000
Котор, Рисан — Вилла на берегу моря с частным причалом в Бококоторском заливе Прекрасная вил…
Вилла 4 спальнив Троица, Черногория
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
320 м²
€ 750,000
Вилла 4 спальнив Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
456 м²
€ 2,000,000
Вилла 5 спаленв Прчань, Черногория
Вилла 5 спален
Прчань, Черногория
479 м²
€ 2,200,000
Вилла 4 спальнив Доброта, Черногория
Вилла 4 спальни
Доброта, Черногория
150 м²
€ 750,000
Вилла 5 спаленв Прчань, Черногория
Вилла 5 спален
Прчань, Черногория
150 м²
€ 695,000
Вилла 7 спаленв Муо, Черногория
Вилла 7 спален
Муо, Черногория
510 м²
€ 1,750,000
Общая площадь 510 кв.м., в том числе: Жилая площадь 450 кв.м. Площадь мансарды 60 кв.м…
Вилла 4 спальнив Drazin Vrt, Черногория
Вилла 4 спальни
Drazin Vrt, Черногория
150 м²
€ 600,000
Площадь 150 кв.м. Площадь участка 3000 кв.м. Спальни 4 Ванные комнаты 4 Расстояние д…
Вилла 5 спаленв Прчань, Черногория
Вилла 5 спален
Прчань, Черногория
215 м²
€ 770,000
Площадь: 215 м2, Размер участка: 494 м2; Спальни: 5; Санузлы: 3 + туалет; Количество эта…
Вилла 3 спальнив Drazin Vrt, Черногория
Вилла 3 спальни
Drazin Vrt, Черногория
382 м²
€ 2,500,000
Площадь застройки - здание в основании 10,0 х 14,75м. Общая площадь здания 381,58м2, с т…
Вилла 11 спаленв Стрп, Черногория
Вилла 11 спален
Стрп, Черногория
380 м²
€ 770,000
Вилла расположена в 20 м от главной дороги и моря, перед домом есть понтон и пляж; Площа…
Вилла 4 спальнив Доброта, Черногория
Вилла 4 спальни
Доброта, Черногория
380 м²
€ 1,300,000
Здание имеет общую площадь 380 м2 и полезную площадь около 300 м2. Она состоит из гостин…

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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