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Купить вилла с видом на горы в Община Котор, Черногория

Прчань
49
Котор
29
Доброта
20
Пераст
17
Рисан
7
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17 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Вилла 4 спальнив Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 3
€ 630,000
Вилла всего в 50 метрах от моря в Прчани, Котор! Площадь виллы 230м2, площадь участка 700…
Вилла 6 комнатв Котор, Черногория
Вилла 6 комнат
Котор, Черногория
6 Количество комнат 6 ванных комнат 1 342 м²
€ 1,600,000
Котор, Доброта - вилла с апартаментами, бассейном и панорамным видом на море &NBSP; Компле…
Вилла 5 комнатв Котор, Черногория
Вилла 5 комнат
Котор, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 261 м²
€ 750,000
House residential area: 220sqm Bedrooms: 4 Bathrooms: 3   Auxiliary building: 41sqm …
Вилла 4 комнатыв Котор, Черногория
Вилла 4 комнаты
Котор, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 456 м²
€ 2,000,000
https://www.youtube.com/watch?v = kUb3BRt4Bqo &NBSP; Общая площадь застройки: 456 м2 Чист…
Вилла 4 комнатыв Котор, Черногория
Вилла 4 комнаты
Котор, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 373 м²
€ 1,800,000
https://www.youtube.com/watch?v=kUb3BRt4Bqo &NBSP; Общая площадь: 373 м2 Чистая внутрення…
Вилла 5 комнатв Котор, Черногория
Вилла 5 комнат
Котор, Черногория
5 Количество комнат 5 ванных комнат 479 м²
€ 2,200,000
https://www.youtube.com/watch?v=kUb3BRt4Bqo &NBSP; Общая площадь застройки: 479 м2 Чистая…
Вилла 3 комнатыв Котор, Черногория
Вилла 3 комнаты
Котор, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 382 м²
€ 2,500,000
Конструкция: 10,0 х 14,75 м Общая площадь 381,58 м², а терраса 59,30 м² Общая площадь чист…
Вилла 4 комнатыв Котор, Черногория
Вилла 4 комнаты
Котор, Черногория
4 Количество комнат 5 ванных комнат 526 м²
€ 5,900,000
Площадь виллы: 526 м2 Площадь двора и террас: 330 м2 Бассейн: 70 м2 Спальни: 4 Ванные ко…
Вилла 7 комнатв Котор, Черногория
Вилла 7 комнат
Котор, Черногория
7 Количество комнат 6 ванных комнат 510 м²
€ 1,750,000
Площадь: 510 м2 (450 м2 + чердак 60 м2) Спальни: 7 Ванные комнаты: 6 Этажи: 3 + чердак Г…
Виллав Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
2 117 м²
Цена по запросу
Отель Palazzo изначально представлял собой жилой комплекс для богатой и уважаемой семейной л…
Вилла 6 комнатв Котор, Черногория
Вилла 6 комнат
Котор, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 365 м²
€ 1,400,000
Жилая площадь с террасами: 365 м2 Земельный участок: 410 м2 Жилая площадь без террас: 274 …
Вилла 9 комнатв Котор, Черногория
Вилла 9 комнат
Котор, Черногория
9 Количество комнат 8 ванных комнат 484 м²
Цена по запросу
Котор, Пераст - отреставрированный каменный дворец 17 века Площадь дома: 484м2 Площадь учас…
Вилла 5 комнатв Котор, Черногория
Вилла 5 комнат
Котор, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м²
Цена по запросу
Kotor, Kostanjica – stone villa on the first line to the sea Unique stone villa on the firs…
Вилла 6 комнатв Котор, Черногория
Вилла 6 комнат
Котор, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 278 м²
€ 1,200,000
Жилая площадь: 278 м2 ( Вилла A - 161 м2, Вилла B - 117 м2 ) Площадь участка: 2600 м2 Спал…
Вилла 3 комнатыв Котор, Черногория
Вилла 3 комнаты
Котор, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 310 м²
€ 800,000
Площадь: 310м2 Площадь участка: 465м2 Спальни: 3 Ванные комнаты: 3 Гараж, сауна, бассейн…
Вилла 6 комнатв Котор, Черногория
Вилла 6 комнат
Котор, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 1 150 м²
€ 1,580,000
Размер: 1150м2 Земельный участок: 1000м2 Спальни: 6 Ванные комнаты: 5 &NBSP; Вилла имее…

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

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с бассейном
недорогая
элитное
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