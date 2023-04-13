Купить вилла с видом на горы в Община Котор, Черногория

Вилла 4 спальни Прчань, Черногория 5 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 3

€ 630,000

Вилла всего в 50 метрах от моря в Прчани, Котор! Площадь виллы 230м2, площадь участка 700…