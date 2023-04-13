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Realting.com
Черногория
Община Котор
Виллы
Купить вилла в Община Котор, Черногория
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49
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Вилла
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161 объект найдено
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Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
3 ванных комнат
317 м²
€ 1,750,000
Жилая площадь: 317 кв.м. Общая площадь с террасами и под землей: 480 кв.м. Участок: …
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат
3 ванных комнат
236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Вилла 4 спальни
Загора, Черногория
5 Количество комнат
3 ванных комнат
210 м²
€ 475,000
Уютная каменная вилла, построенная в средиземноморском стиле с элементами из натурального ка…
Вилла
Прчань, Черногория
550 м²
2 Этаж
€ 1,950,000
Котор, Прчань — Продажа каменной виллы на первой линии моря Эта старинная каменная вилла в…
Вилла 2 спальни
Загора, Черногория
130 м²
€ 560,000
Представляем новую потрясающую виллу в Загоре, очаровательном поселке, расположенном на гран…
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
320 м²
€ 750,000
NUM 5150 Продается вилла, расположенная в живописном месте с захватывающим видом на залив…
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
320 м²
€ 750,000
Продаётся вилла, которая расположена в живописной локации, откуда открывается захватывающий …
Вилла 3 спальни
Котор, Черногория
206 м²
€ 1,350,000
На продажу предлагается роскошная вилла в не менее прекрасном городе Пераст, являющемся исто…
Вилла 3 спальни
Пераст, Черногория
206 м²
€ 1,350,000
NUM Мы предлагаем на продажу роскошную виллу в столь же красивом городе Пераст, который явля…
Вилла 6 спален
Столив, Черногория
240 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальни
Загора, Черногория
210 м²
€ 510,000
Продается двухэтажная каменная вилла в тихом месте вдали от городского шума в поселке Загора…
Вилла 5 спален
Бигово, Черногория
230 м²
€ 520,000
Дом в Бигово, недалеко от Тивата и Котора. Площадь дома составляет 230 м2, а площадь…
Вилла 3 спальни
Троица, Черногория
155 м²
€ 400,000
Продаются виллы разных типов в районе Кавач. Виллы имеют прекрасный вид на горы, море. К ва…
Вилла 7 спален
Муо, Черногория
8 Количество комнат
6 ванных комнат
510 м²
€ 1,600,000
Площадь: 510 м2 (450 м2 + мансарда 60 м2) Спальни: 7 Ванные комнаты: 6 Этажность: 3 + ман…
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат
3 ванных комнат
320 м²
€ 700,000
Предлагаем на продажу поистине замечательное предложение на рынке Черногории: недавно постро…
Вилла 3 спальни
Троица, Черногория
3 ванных комнат
480 м²
€ 1,500,000
Новая уникальная семейная вилла на рынке недвижимости Черногории в Тивате. В окружении сосно…
Вилла 2 спальни
Кавач, Черногория
1 ванных комнат
110 м²
€ 240,000
wp:paragraph На частной территории площадью 23000 кв.м. будут расположены 30 домов: таунха…
Вилла 6 спален
Доброта, Черногория
507 м²
€ 1,600,000
Жилая площадь: 507 м2 Жилых комнат: 2 Спален: 6 Ванных комнат: 6 Вид на море – из всех с…
Вилла 3 спальни
Прчань, Черногория
200 м²
Цена по запросу
Вилла 6 спален
Morinj, Черногория
424 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален
Рисан, Черногория
400 м²
€ 2,200,000
NUM 1103 Трехэтажная вилла прямо на побережье Адриатического моря с пляжем и пирсом. Из окн…
Вилла 11 спален
Котор, Черногория
798 м²
€ 2,000,000
NUM 723-6
Вилла 8 спален
Donji Orahovac, Черногория
675 м²
€ 750,000
NUM 1452 Продается роскошная вилла, расположенная в 40 метрах от моря. Вилла выполнена в …
Вилла 3 спальни
Прчань, Черногория
145 м²
€ 239,000
NUM 1668 Продается вилла в тихом районе Тиват-Лепетан. Расположение виллы предлагает прек…
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
170 м²
€ 375,000
NUM 1669 Продается вилла в тихом районе Тиват - Лепетани. Расположение виллы предлагае…
Вилла 3 спальни
Котор, Черногория
193 м²
€ 1,500,000
NUM 1949 Виллы на продажу в туристическом курорте, состоящем из бутик-отеля, вилл на набере…
Вилла 4 спальни
Котор, Черногория
450 м²
€ 1,290,000
NUM 2175 Продается красивая современная, но элегантная семейная вилла с видом на море, расп…
Вилла 5 спален
Котор, Черногория
400 м²
€ 2,000,000
NUM 2798 Продается красивый дом на линии фронта с великолепным видом на море. Дом расположе…
Вилла 4 спальни
Donji Orahovac, Черногория
280 м²
€ 1,000,000
NUM 898 Продается вилла в живописной деревне Ораховац, всего в 200 метрах от небольшого пе…
Вилла 7 спален
Рисан, Черногория
554 м²
€ 3,500,000
NUM 3720 Роскошная вилла в Ризане. Площадь виллы составляет 554 м2, из которых общая площ…
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Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория
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