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Купить таунхаус с видом на море в Община Котор, Черногория

Прчань
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3 объекта найдено
Таунхаус 4 спальнив Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Donji Orahovac, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 440,000
Продается таунхаус с бассейном в Ораховце муниципалитета Котор. Жилая площадь: 148м2 Спал…
Таунхаус 3 спальнив Drazin Vrt, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Drazin Vrt, Черногория
180 м²
Цена по запросу
Таунхаус 2 спальнив Кавач, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
2 Количество комнат 2 ванных комнат 10 000 м² Количество этажей 2
€ 173,250
МОРЯЩИЕ МОДЕЛИ My Tiny House-Smart Eco Life Model 50 Прекрасный участок земли для нашего но…

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

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