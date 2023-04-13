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Купить таунхаус с видом на горы в Община Котор, Черногория

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальнив Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Donji Orahovac, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 440,000
Продается таунхаус с бассейном в Ораховце муниципалитета Котор. Жилая площадь: 148м2 Спал…

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

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