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Купить таунхаус в Община Котор, Черногория

Прчань
4
Котор
3
Доброта
1
Таунхаус В архив
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12 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Троица, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Троица, Черногория
2 ванных комнат 130 м²
€ 265,000
Таунхаус является частью проекта Green Hill, расположенного в регионе Кавац, между Тиватом и…
Таунхаус 4 спальнив Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Donji Orahovac, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 440,000
Продается таунхаус с бассейном в Ораховце муниципалитета Котор. Жилая площадь: 148м2 Спал…
Таунхаус 2 спальнив Муо, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Муо, Черногория
104 м²
€ 600,000
Продается трехэтажный двухквартирный каменный дом в привлекательном месте недалеко от Котора…
Таунхаус 2 спальнив Муо, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Муо, Черногория
104 м²
€ 600,000
NUM 4821 Продается трехэтажный двухквартирный каменный дом в привлекательном месте недалеко …
Таунхаус 4 спальнив Котор, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Котор, Черногория
156 м²
€ 1,350,000
NUM Двухэтажный таунхаус на первой линии в деревне Доброта, городе Котор. Площадь таунх…
Таунхаус 4 спальнив Котор, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Котор, Черногория
156 м²
€ 1,350,000
Двухэтажный таунхаус на первой линии в Доброте, город Котор. Площадь Таунхауса соста…
Таунхаус 3 спальнив Бигово, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Бигово, Черногория
120 м²
€ 395,000
NUM 4577 Комфортабельный таунхаус на продажу в закрытом районе, недалеко от городов Тиват…
Таунхаус 3 спальнив Бигово, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Бигово, Черногория
120 м²
€ 395,000
Продаётся комфортный таунхаус на закрытой территории, недалеко от городов Тиват и Котор. Пл…
Таунхаус 2 спальнив Котор, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Котор, Черногория
72 м²
€ 195,000
NUM 715 Ораховац - небольшая красивая деревня, расположенная недалеко от Пераста и Котора, …
Таунхаус 3 спальнив Drazin Vrt, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Drazin Vrt, Черногория
180 м²
Цена по запросу
Таунхаус 2 спальнив Кавач, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
2 Количество комнат 2 ванных комнат 10 000 м² Количество этажей 2
€ 173,250
МОРЯЩИЕ МОДЕЛИ My Tiny House-Smart Eco Life Model 50 Прекрасный участок земли для нашего но…
Таунхаус 3 спальнив Ковачко поле, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Ковачко поле, Черногория
176 м²
€ 270,000
Таунхаус в клубном посёлке, Отдельная территория, бассейн, видеонаблюдение, Ландшафтный …

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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