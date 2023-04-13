Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Котор

Купить недвижимость с бассейном в Община Котор, Черногория

Доброта
302
Прчань
293
Котор
198
Пераст
82
Рисан
60
89 объектов найдено
Дом 3 ванныхв Столив, Черногория
Дом 3 ванных
Столив, Черногория
3 ванных комнат
€ 485,000
Предлагаем вашему вниманию уникальный объект — дом под реставрацию на 1 линии моря с большим…
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 125,000
Небольшая, но уютная квартира с 1 спальней и своим садиком-террасой. Комплекс находится в ти…
Квартира 3 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
2 ванных комнат
€ 670,000
Новый, эксклюзивный дом на стадии строительства в 5 минутах от моря в одном из лучших районо…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 250,000
Новый, эксклюзивный дом на стадии строительства в 5 минутах от моря в одном из лучших районо…
Домв Муо, Черногория
Дом
Муо, Черногория
€ 150,000
Каменный дом, площадью 50 м2, на участке, площадью 572 м2, с УТУ — разрешена реконструкция и…
Квартира 3 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
2 ванных комнат
€ 210,000
Солнечная квартира с 3 спальнями и красивыми видами на залив в тихом районе Доброты — идеаль…
Домв Котор, Черногория
Дом
Котор, Черногория
€ 400,000
Очень уютный и светлый дом с прекрасным садом в тихом районе Котора. Дом состоит из 2 этажей…
Дом 1 ваннаяв Доброта, Черногория
Дом 1 ванная
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 95,000
Квартира-студия расположенная на 3-ем этаже кирпичного дома c лифтом, в курортной части горо…
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 165,000
Квартира расположенная на 3-м этаже кирпичного дома c лифтом, в курортной части города Котор…
Домв Котор, Черногория
Дом
Котор, Черногория
€ 420,000
Старинный, каменный дом в нескольких шагах от моря с удивительным видом и большим участком. …
Дом 2 спальнив Прчань, Черногория
Дом 2 спальни
Прчань, Черногория
2 ванных комнат
€ 250,000
Продается уютный дом, всего в 200-х метрах от пляжа. Площадь дома 123 м2, площадь участка 26…
Студия 1 ваннаяв Доброта, Черногория
Студия 1 ванная
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 90,000
Очень уютная, светлая и современная студия, площадью 38м2, в одном из лучших комплексов Добр…
Дом 4 спальнив Котор, Черногория
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
4 ванных комнат
€ 475,000
Красивый, каменный дом на первой линии моря, состоящий из 4 отдельных апартаментов. Идеально…
Вилла 4 спальнив Morinj, Черногория
Вилла 4 спальни
Morinj, Черногория
3 ванных комнат 235 м² 3 Этаж
€ 680,000
Котор, Костаница — Новая современная вилла в поселке  Вилла находится на территорию современ…
Квартира 3 спальнив Котор, Черногория
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
2 ванных комнат
€ 345,000
Роскошная квартира, площадью 141 м2, с тремя спальнями, 2 ванными комнатами, большой гостино…
Виллав Рисан, Черногория
Вилла
Рисан, Черногория
350 м² 2 Этаж
€ 1,100,000
Котор, Рисан — Мини отель на продажу Это великолепное здание находится менее чем в 100 м от …
Квартира 1 спальняв Котор, Черногория
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
1 ванных комнат
€ 130,000
Новая укомплектованная квартира в новом доме в Которе с видом на залив (5 мин до моря). В це…
Дом 3 ванныхв Столив, Черногория
Дом 3 ванных
Столив, Черногория
3 ванных комнат
€ 420,000
Чудесный дом на 1 линии моря в пос. Столив — крайне выгодная инвестиция. Дом отлично подойде…
Вилла 3 спальнив Котор, Черногория
Вилла 3 спальни
Котор, Черногория
3 ванных комнат
€ 475,000
Уютная, семейная вилла «Ласточка» всего в 2 минутах ходьбы от песчано-галечного пляжа. В пеш…
Домв Доброта, Черногория
Дом
Доброта, Черногория
€ 545,000
Перспективный участок с отличным, панорамным видом на Которский Залив. Участок площадью 889 …
Квартира 5 комнатв Доброта, Черногория
Квартира 5 комнат
Доброта, Черногория
5 Количество комнат 200 м² 5/5 Этаж
€ 550,000
Невероятный пентхаус в Доброте. Шикарный вид, который никто никогда не застроит. Новый жилой…
Дом 5 комнатв Krimovice, Черногория
Дом 5 комнат
Krimovice, Черногория
5 Количество комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 495,000
Вилла в традиционном стиле, Будва-Котор в Кримовица. Вилла имеет 4 спальни (в каждой спальн…
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 135,000
Стильная квартира с 1 спальней в одном из лучших районов поселка Доброты. Квартира располага…
Дом 3 ванныхв Доброта, Черногория
Дом 3 ванных
Доброта, Черногория
3 ванных комнат
€ 780,000
Вилла в Доброте на 1 линии от моря, расположена в самом солнечном месте Боко-Которского зали…
Дом 4 спальнив Муо, Черногория
Дом 4 спальни
Муо, Черногория
2 ванных комнат
€ 450,000
Уютный, семейный дом, расположенный всего в 3-5 минутах ходьбы от моря, в Боко-Которском зал…
Дом 5 комнатв Котор, Черногория
Дом 5 комнат
Котор, Черногория
5 Количество комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 495,000
Красивый каменный дом, расположен в колоритной, черногорской, средиземноморской деревне Заг…
Квартира 5 комнатв Доброта, Черногория
Квартира 5 комнат
Доброта, Черногория
5 Количество комнат 120 м² 5/6 Этаж
€ 400,000
Прекрасная квартира в новом комплексе Доброты. Площадь квартиры 120 м2 плюс площадь террасы …
Вилла 4 спальнив Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
4 ванных комнат 373 м² 2 Этаж
€ 1,800,000
Котор, Прчань — Вилла на продажу К вилле ведет частная, охраняемая дорога. Вилла Aquarius пр…
Вилла 4 спальнив Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
6 ванных комнат 456 м² 2 Этаж
€ 2,000,000
Kotor, Prcanj – Luxury new villa for sale Approached via a private, securely-gated road, Vil…
Вилла 5 спаленв Прчань, Черногория
Вилла 5 спален
Прчань, Черногория
6 ванных комнат 479 м²
€ 2,200,000
Которский залив, Прчань — Новая вилла класса люкс с 5 спальнями, бассейном и панорамным видо…

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти