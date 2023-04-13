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Черногория
Община Котор
Купить недвижимость с бассейном в Община Котор, Черногория
Доброта
302
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89 объектов найдено
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Дом 3 ванных
Столив, Черногория
3 ванных комнат
€ 485,000
Предлагаем вашему вниманию уникальный объект — дом под реставрацию на 1 линии моря с большим…
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 125,000
Небольшая, но уютная квартира с 1 спальней и своим садиком-террасой. Комплекс находится в ти…
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
2 ванных комнат
€ 670,000
Новый, эксклюзивный дом на стадии строительства в 5 минутах от моря в одном из лучших районо…
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 250,000
Новый, эксклюзивный дом на стадии строительства в 5 минутах от моря в одном из лучших районо…
Дом
Муо, Черногория
€ 150,000
Каменный дом, площадью 50 м2, на участке, площадью 572 м2, с УТУ — разрешена реконструкция и…
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
2 ванных комнат
€ 210,000
Солнечная квартира с 3 спальнями и красивыми видами на залив в тихом районе Доброты — идеаль…
Дом
Котор, Черногория
€ 400,000
Очень уютный и светлый дом с прекрасным садом в тихом районе Котора. Дом состоит из 2 этажей…
Дом 1 ванная
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 95,000
Квартира-студия расположенная на 3-ем этаже кирпичного дома c лифтом, в курортной части горо…
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 165,000
Квартира расположенная на 3-м этаже кирпичного дома c лифтом, в курортной части города Котор…
Дом
Котор, Черногория
€ 420,000
Старинный, каменный дом в нескольких шагах от моря с удивительным видом и большим участком. …
Дом 2 спальни
Прчань, Черногория
2 ванных комнат
€ 250,000
Продается уютный дом, всего в 200-х метрах от пляжа. Площадь дома 123 м2, площадь участка 26…
Студия 1 ванная
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 90,000
Очень уютная, светлая и современная студия, площадью 38м2, в одном из лучших комплексов Добр…
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
4 ванных комнат
€ 475,000
Красивый, каменный дом на первой линии моря, состоящий из 4 отдельных апартаментов. Идеально…
Вилла 4 спальни
Morinj, Черногория
3 ванных комнат
235 м²
3 Этаж
€ 680,000
Котор, Костаница — Новая современная вилла в поселке Вилла находится на территорию современ…
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
2 ванных комнат
€ 345,000
Роскошная квартира, площадью 141 м2, с тремя спальнями, 2 ванными комнатами, большой гостино…
Вилла
Рисан, Черногория
350 м²
2 Этаж
€ 1,100,000
Котор, Рисан — Мини отель на продажу Это великолепное здание находится менее чем в 100 м от …
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
1 ванных комнат
€ 130,000
Новая укомплектованная квартира в новом доме в Которе с видом на залив (5 мин до моря). В це…
Дом 3 ванных
Столив, Черногория
3 ванных комнат
€ 420,000
Чудесный дом на 1 линии моря в пос. Столив — крайне выгодная инвестиция. Дом отлично подойде…
Вилла 3 спальни
Котор, Черногория
3 ванных комнат
€ 475,000
Уютная, семейная вилла «Ласточка» всего в 2 минутах ходьбы от песчано-галечного пляжа. В пеш…
Дом
Доброта, Черногория
€ 545,000
Перспективный участок с отличным, панорамным видом на Которский Залив. Участок площадью 889 …
Квартира 5 комнат
Доброта, Черногория
5 Количество комнат
200 м²
5/5 Этаж
€ 550,000
Невероятный пентхаус в Доброте. Шикарный вид, который никто никогда не застроит. Новый жилой…
Дом 5 комнат
Krimovice, Черногория
5 Количество комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 495,000
Вилла в традиционном стиле, Будва-Котор в Кримовица. Вилла имеет 4 спальни (в каждой спальн…
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 135,000
Стильная квартира с 1 спальней в одном из лучших районов поселка Доброты. Квартира располага…
Дом 3 ванных
Доброта, Черногория
3 ванных комнат
€ 780,000
Вилла в Доброте на 1 линии от моря, расположена в самом солнечном месте Боко-Которского зали…
Дом 4 спальни
Муо, Черногория
2 ванных комнат
€ 450,000
Уютный, семейный дом, расположенный всего в 3-5 минутах ходьбы от моря, в Боко-Которском зал…
Дом 5 комнат
Котор, Черногория
5 Количество комнат
210 м²
Количество этажей 2
€ 495,000
Красивый каменный дом, расположен в колоритной, черногорской, средиземноморской деревне Заг…
Квартира 5 комнат
Доброта, Черногория
5 Количество комнат
120 м²
5/6 Этаж
€ 400,000
Прекрасная квартира в новом комплексе Доброты. Площадь квартиры 120 м2 плюс площадь террасы …
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
4 ванных комнат
373 м²
2 Этаж
€ 1,800,000
Котор, Прчань — Вилла на продажу К вилле ведет частная, охраняемая дорога. Вилла Aquarius пр…
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
6 ванных комнат
456 м²
2 Этаж
€ 2,000,000
Kotor, Prcanj – Luxury new villa for sale Approached via a private, securely-gated road, Vil…
Вилла 5 спален
Прчань, Черногория
6 ванных комнат
479 м²
€ 2,200,000
Которский залив, Прчань — Новая вилла класса люкс с 5 спальнями, бассейном и панорамным видо…
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Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория
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