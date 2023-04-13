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Купить квартира-студия с бассейном в Община Котор, Черногория

Доброта
2
Прчань
1
Рисан
1
Студия В архив
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2 объекта найдено
Студия 1 ваннаяв Доброта, Черногория
Студия 1 ванная
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 90,000
Очень уютная, светлая и современная студия, площадью 38м2, в одном из лучших комплексов Добр…
Студия 1 спальняв Рисан, Черногория
Студия 1 спальня
Рисан, Черногория
1 ванных комнат
€ 69,000
Полностью построенный жилой комплекс, состоящий из двух отдельных корпусов, общей площадью 7…

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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