Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Котор
  4. Студии

Купить квартира-студия с видом на море в Община Котор, Черногория

Доброта
2
Прчань
1
Рисан
1
Студия В архив
Очистить
4 объекта найдено
Студия 1 ваннаяв Троица, Черногория
Студия 1 ванная
Троица, Черногория
1 ванных комнат 29 м²
€ 97,769
Эта однокомнатная квартира находится в проекте Royal Town - уникальная концепция, которая со…
Студия 1 комнатав Доброта, Черногория
Студия 1 комната
Доброта, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 114,000
На продажу прекрасная и просторная квартира-студия, площадью 46 кв. метров! Квартира расп…
Студия 1 ваннаяв Доброта, Черногория
Студия 1 ванная
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 90,000
Очень уютная, светлая и современная студия, площадью 38м2, в одном из лучших комплексов Добр…
Студия 1 спальняв Рисан, Черногория
Студия 1 спальня
Рисан, Черногория
1 ванных комнат
€ 69,000
Полностью построенный жилой комплекс, состоящий из двух отдельных корпусов, общей площадью 7…

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти