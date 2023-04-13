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Черногория
Община Котор
Купить недвижимость с видом на море в Община Котор, Черногория
Доброта
302
Прчань
293
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567 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
3 Этаж
€ 165,000
А5-294. Двухкомнатная квартира в ДобротеПродается квартира в новом комплексе с одной спальне…
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
3 Этаж
€ 175,000
А5-292. Квартира с двумя спальнями в Доброте Продается квартира общей площадью 70 м2, распол…
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
5 Этаж
€ 270,000
А5-293. Трехкомнатная квартира с видом на море в ДобротеПродается квартира в Доброте в новом…
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 165,000
А5-291. Двухкомнатная квартира в новом комплексе в ДобротеПродается двухкомнатная квартира в…
Квартира 3 спальни
Стрп, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
1 Этаж
€ 313,000
А5-290. Трехкомнатная квартира в первой линии, StrpПродается трехкомнатная квартира на перво…
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
120 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
110 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
130 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
67 м²
Цена по запросу
Квартира
Доброта, Черногория
30 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
46 м²
Цена по запросу
Студия 1 ванная
Троица, Черногория
1 ванных комнат
29 м²
€ 97,769
Эта однокомнатная квартира находится в проекте Royal Town - уникальная концепция, которая со…
Дом 3 спальни
Кавач, Черногория
2 ванных комнат
120 м²
Цена по запросу
Этот прекрасный дом в природе является частью проекта развития, который будет включать 10 до…
Пентхаус 5 спален
Троица, Черногория
3 ванных комнат
131 м²
€ 506,885
Хотели бы вы инвестировать в Европу в очень безопасной и красивой стране с разумной суммой и…
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат
3 ванных комнат
236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 250,000
А5-289. Двухкомнатная квартира и терраса с видом на море, ДобротаПродается просторная кварти…
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 185,000
А5-288. Двухкомнатная квартира с видом на море, ДобротаПродается квартира с двумя спальнями …
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
5 Количество комнат
3 ванных комнат
274 м²
€ 2,500,000
D5-142. Резиденция мечты на первой береговой линии Доброта, КоторПотрясающий дом в Доброте, …
Квартира 1 спальня
Morinj, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 147,000
Продается уютная и красивая квартира с одной спальней в комплексе Lavender Bay, Моринь (Кото…
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
1 Этаж
€ 160,000
А5-285. Двухкомнатная квартира в Пркандже Эта квартира расположена на первом этаже здания то…
Дом
Котор, Черногория
Количество этажей 3
€ 1
R5-140. Роскошная вилла на первой линии в КотореЭта роскошная недвижимость полностью оборудо…
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 135,000
А5-286. Двухкомнатная квартира в Доброте, КоторПродается 1-комнатная квартира в Доброте, Кот…
Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
1 071 м²
Количество этажей 1
€ 750,000
Я продаю инвестиционный участок 1071 м2 с домом на первой линии в Доброте Продается дом пло…
Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
4 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 210,000
D5-140. Уютный каменный дом на первой линии в ДобротеПродается дом общей площадью 86 м2 в ст…
Дом
Троица, Черногория
2 Этаж
€ 240,000
Тиват — Новый комплекс таунхаусов на продажу Характеристики: 30 частных железобетонных здани…
Вилла
Прчань, Черногория
550 м²
2 Этаж
€ 1,950,000
Котор, Прчань — Продажа каменной виллы на первой линии моря Эта старинная каменная вилла в…
Квартира 2 спальни
Троица, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 98,000
Хорошая квартира площадью 58 кв. метров в тихом посёлке Пржице, рядом с Которским тоннелем. …
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
74 м²
€ 189,000
Просторная квартира с двумя спальнями в современном комплексе «Буэна Виста» в ку…
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 185,000
А5-281. Двухкомнатная квартира в комплексе с бассейном в ДобротеПродается квартира в Которе …
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
2 Этаж
€ 140,000
A5-284. Двухкомнатная квартира в РизанеПродается двухкомнатная квартира в Ризане Квартира 2…
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Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория
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