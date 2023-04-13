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Купить недвижимость с видом на море в Община Котор, Черногория

Доброта
302
Прчань
293
Котор
198
Пераст
82
Рисан
60
567 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 3 Этаж
€ 165,000
А5-294. Двухкомнатная квартира в ДобротеПродается квартира в новом комплексе с одной спальне…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 3 Этаж
€ 175,000
А5-292. Квартира с двумя спальнями в Доброте Продается квартира общей площадью 70 м2, распол…
Квартира 3 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м² 5 Этаж
€ 270,000
А5-293. Трехкомнатная квартира с видом на море в ДобротеПродается квартира в Доброте в новом…
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 165,000
А5-291. Двухкомнатная квартира в новом комплексе в ДобротеПродается двухкомнатная квартира в…
Квартира 3 спальнив Стрп, Черногория
Квартира 3 спальни
Стрп, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² 1 Этаж
€ 313,000
А5-290. Трехкомнатная квартира в первой линии, StrpПродается трехкомнатная квартира на перво…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
120 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
110 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
130 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
67 м²
Цена по запросу
Квартирав Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
30 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
46 м²
Цена по запросу
Студия 1 ваннаяв Троица, Черногория
Студия 1 ванная
Троица, Черногория
1 ванных комнат 29 м²
€ 97,769
Эта однокомнатная квартира находится в проекте Royal Town - уникальная концепция, которая со…
Дом 3 спальнив Кавач, Черногория
Дом 3 спальни
Кавач, Черногория
2 ванных комнат 120 м²
Цена по запросу
Этот прекрасный дом в природе является частью проекта развития, который будет включать 10 до…
Пентхаус 5 спаленв Троица, Черногория
Пентхаус 5 спален
Троица, Черногория
3 ванных комнат 131 м²
€ 506,885
Хотели бы вы инвестировать в Европу в очень безопасной и красивой стране с разумной суммой и…
Вилла 5 спаленв Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 250,000
А5-289. Двухкомнатная квартира и терраса с видом на море, ДобротаПродается просторная кварти…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 185,000
А5-288. Двухкомнатная квартира с видом на море, ДобротаПродается квартира с двумя спальнями …
Дом 4 спальнив Доброта, Черногория
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 274 м²
€ 2,500,000
D5-142. Резиденция мечты на первой береговой линии Доброта, КоторПотрясающий дом в Доброте, …
Квартира 1 спальняв Morinj, Черногория
Квартира 1 спальня
Morinj, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 147,000
Продается уютная и красивая квартира с одной спальней в комплексе Lavender Bay, Моринь (Кото…
Квартира 2 спальнив Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 1 Этаж
€ 160,000
А5-285. Двухкомнатная квартира в Пркандже Эта квартира расположена на первом этаже здания то…
Домв Котор, Черногория
Дом
Котор, Черногория
Количество этажей 3
€ 1
R5-140. Роскошная вилла на первой линии в КотореЭта роскошная недвижимость полностью оборудо…
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 135,000
А5-286. Двухкомнатная квартира в Доброте, КоторПродается 1-комнатная квартира в Доброте, Кот…
Дом 3 спальнив Доброта, Черногория
Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1 071 м² Количество этажей 1
€ 750,000
Я продаю инвестиционный участок 1071 м2 с домом на первой линии в Доброте Продается дом пло…
Дом 3 спальнив Доброта, Черногория
Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
4 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 210,000
D5-140. Уютный каменный дом на первой линии в ДобротеПродается дом общей площадью 86 м2 в ст…
Домв Троица, Черногория
Дом
Троица, Черногория
2 Этаж
€ 240,000
Тиват — Новый комплекс таунхаусов на продажу Характеристики: 30 частных железобетонных здани…
Виллав Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
550 м² 2 Этаж
€ 1,950,000
Котор, Прчань — Продажа каменной виллы на первой линии моря   Эта старинная каменная вилла в…
Квартира 2 спальнив Троица, Черногория
Квартира 2 спальни
Троица, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 98,000
Хорошая квартира площадью 58 кв. метров в тихом посёлке Пржице, рядом с Которским тоннелем. …
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 74 м²
€ 189,000
Просторная квартира с двумя спальнями в современном комплексе «Буэна Виста» в ку…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 185,000
А5-281. Двухкомнатная квартира в комплексе с бассейном в ДобротеПродается квартира в Которе …
Квартира 2 спальнив Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 2 Этаж
€ 140,000
A5-284. Двухкомнатная квартира в РизанеПродается двухкомнатная квартира в Ризане Квартира 2…

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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