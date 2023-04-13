Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Котор
  4. Пентхаусы

Купить пентхаус с бассейном в Община Котор, Черногория

Доброта
3
Котор
3
Прчань
3
Пентхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Пентхаус 2 спальнив Прчань, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Прчань, Черногория
2 ванных комнат
€ 355,000
Новый комплекс с бассейном и невероятными, панорамными видами на залив, которые не просто не…
Пентхаус 4 спальнив Котор, Черногория
Пентхаус 4 спальни
Котор, Черногория
3 ванных комнат 253 м²
€ 622,200
«Dream House» выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти