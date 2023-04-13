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Купить пентхаус с видом на горы в Община Котор, Черногория

Доброта
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Котор
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Пентхаус В архив
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5 объектов найдено
Пентхаус 5 спаленв Троица, Черногория
Пентхаус 5 спален
Троица, Черногория
3 ванных комнат 131 м²
€ 506,885
Хотели бы вы инвестировать в Европу в очень безопасной и красивой стране с разумной суммой и…
Пентхаус 2 спальнив Кавач, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 350,000
Предлагаем вашему вниманию роскошный пентхаус в комплексе «Тиват Хейтс». Комплек…
Пентхаус 2 спальнив Котор, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м²
€ 750,000
Продается просторный пентхаус с большой террасой, в жилом комплексе, в городе Котор. Пент…
Пентхаус 2 спальнив Skaljari, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Skaljari, Черногория
3 ванных комнат 282 м² 4/4 Этаж
€ 810,000
Это очень просторный пентхаус с большой террасой в жилом комплексе в городе Котор. Пентхаус …
Пентхаус 3 спальнив Доброта, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Доброта, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат 408 м² 5/5 Этаж
€ 495,000
Продается пентхаус с панорамным видом на Боко-Которский залив Продается пентхаус в новом к…

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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