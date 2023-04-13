Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Котор
  4. Multilevel-apartment

Купить Многоуровневые квартиры с бассейном в Община Котор, Черногория

Доброта
1
Рисан
1
Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 ваннаяв Lustica, Черногория
Квартира 1 ванная
Lustica, Черногория
1 ванных комнат 40 м²
€ 96,285
Современный жилой комплекс с мариной в средиземноморском стиле Centrale станет динамичным ц…
Квартира 4 комнатыв Тиват, Черногория
Квартира 4 комнаты
Тиват, Черногория
4 Количество комнат 183 000 м² 3/3 Этаж
€ 689,878
Новый пентхаус в комплексе города Тиват. Площадь квартиры 86 м2 + 97 м2 терраса и крышная те…
Квартира 5 спаленв Херцег-Нови, Черногория
Квартира 5 спален
Херцег-Нови, Черногория
5 ванных комнат 120 м²
€ 290,000
Недвижимость на продажу в Черногории - семейный дом в деревне Мелине, Герцег Нови. Дом наход…
Дом 4 спальнив Добра Вода, Черногория
Дом 4 спальни
Добра Вода, Черногория
2 ванных комнат 160 м²
€ 115,145
Двухэтажный благоустроенный меблированный дом площадью 160 м2 и 2009года постройки. Располож…
Дом 6 комнатв Будва, Черногория
Дом 6 комнат
Будва, Черногория
6 Количество комнат 390 м²
€ 475,000
Продается современная вилла в окружении красивейшей природы, тишины и спокойствия с потря…
Квартира 2 спальнив Пржно, Черногория
Квартира 2 спальни
Пржно, Черногория
96 м²
€ 365,706
NUM 5028 Эта красивая, светлая квартира на продажу в Пшно, недалеко от Будвы, является прекр…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
42 м²
Цена по запросу
Квартирав Радовичи, Черногория
Квартира
Радовичи, Черногория
46 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
66 м²
€ 280,000
Расположение: г. Тиват Площадь апартамента: 66 кв.м. Кол-во спален: 2 Кол-во ванных комн…
Квартира 1 ваннаяв Бар, Черногория
Квартира 1 ванная
Бар, Черногория
1 ванных комнат 32 м²
€ 54,595
Продается просторная квартира студия в центре города Бара. Квартира общей площадью 32 м2 нах…
Дом 5 спаленв Черногория, Черногория
Дом 5 спален
Черногория, Черногория
150 м²
€ 168,747
Код объекта - 4.25.11.11096Трехэтажный дом с четырьмя квартирами рядом с морем в Утехе , Бар…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 5 Этаж
€ 134,048
Продается квартира 41 м2 на пятом этаже жилого дома, Будва. Расположение квартиры на тихо…

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти