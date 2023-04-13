Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Котор
Multilevel-apartment
Купить Многоуровневые квартиры с видом на море в Община Котор, Черногория
Доброта
1
Рисан
1
Многоуровневые квартиры
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 173,710
A5-193. Двухкомнатная квартира в ТиватеПродается 1-комнатная квартира в Тивате. Площа…
Вилла 7 спален
Будва, Черногория
450 м²
€ 620,394
Вилла расположена в предместье Будвы, самого популярного места отдыха на побережье Черногори…
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
3/3 Этаж
€ 385,000
A5-205. Роскошная квартира с двумя спальнями с панорамным видом на Которский залив, ДобротаА…
Дом 6 спален
Черногория, Черногория
735 м²
€ 1,750,000
Код объекта - 2.30.728.1488Жилая площадь 500м2 + 100м2 террасы + 135м2 гараж. Общая площадь7…
Вилла 4 спальни
Черногория, Черногория
€ 690,000
Код объекта - 1.20.728.10073 Новая вилла в элитном поселке Костаница. Вилла находитс…
Вилла 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
134 м²
€ 600,000
Продается комплекс вилл с видом на Боко-Которский залив! Комплекс состоит из 12 двухэтажн…
Квартира 5 спален
Биела, Черногория
5 ванных комнат
262 м²
€ 1,179,860
Недвижимость на продажу в Черногории - Красивый дом на первой линии к морю в Биеле, Герцег-Н…
Квартира 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
121 м²
7/7 Этаж
€ 354,369
A4-1520. Пентхаус с тремя спальнями в Рафаиловичи Продается трехспальный пентхаус с панорамн…
Таунхаус 4 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
4 Количество комнат
4 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 1
€ 513,878
Этот удивительный новый проект развития в Черногории предлагает 4 таунхауса, построенных в о…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
48 м²
€ 115,000
Продается квартира в Будве, недалеко от центра города. Квартира имеет площадь 48 м2 и находи…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат
48 м²
€ 81,396
Площадь: 48 кв.м. До моря : 300 метров по пологой дороге Этаж: 3 Прекрасная квартира н…
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
6 ванных комнат
390 м²
€ 960,909
Расположение: Тиват Площадь дома: 390 кв.м. Площадь участка: 1000 кв.м. Количество спален: 5…
Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория
с видом на горы
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты