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Купить Многоуровневые квартиры в Община Котор, Черногория

Доброта
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Рисан
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Многоуровневые квартиры В архив
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Рисан, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Рисан, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 140,000
Продается квартира с 3 спальнями, общей площадью 97 кв. метров, в городе Рисан, Боко-Которск…
Многоуровневые квартиры 4 спальнив Доброта, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Доброта, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м²
€ 358,000
Предлагаем на продажу квартиру, которая не имеет аналогов в Которском заливе: двухуровневая …

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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