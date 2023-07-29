Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Черногория
  4. Община Котор
  5. Особняки

Особняки с видом на горы в Община Котор, Черногория

Особняк В архив
Очистить
1 объект найдено
Особняк 7 спален в Morinj, Черногория
Особняк 7 спален
Morinj, Черногория
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Старинное загородное поместье на огромном участке земли в поселке Моринь, Которский залив. В…
€ 999,000

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти