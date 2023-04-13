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Купить дом с бассейном в Община Котор, Черногория

Прчань
168
Котор
94
Доброта
65
Пераст
49
Рисан
22
58 объектов найдено
Дом 3 ванныхв Столив, Черногория
Дом 3 ванных
Столив, Черногория
3 ванных комнат
€ 485,000
Предлагаем вашему вниманию уникальный объект — дом под реставрацию на 1 линии моря с большим…
Домв Муо, Черногория
Дом
Муо, Черногория
€ 150,000
Каменный дом, площадью 50 м2, на участке, площадью 572 м2, с УТУ — разрешена реконструкция и…
Домв Котор, Черногория
Дом
Котор, Черногория
€ 400,000
Очень уютный и светлый дом с прекрасным садом в тихом районе Котора. Дом состоит из 2 этажей…
Дом 1 ваннаяв Доброта, Черногория
Дом 1 ванная
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 95,000
Квартира-студия расположенная на 3-ем этаже кирпичного дома c лифтом, в курортной части горо…
Домв Котор, Черногория
Дом
Котор, Черногория
€ 420,000
Старинный, каменный дом в нескольких шагах от моря с удивительным видом и большим участком. …
Дом 2 спальнив Прчань, Черногория
Дом 2 спальни
Прчань, Черногория
2 ванных комнат
€ 250,000
Продается уютный дом, всего в 200-х метрах от пляжа. Площадь дома 123 м2, площадь участка 26…
Дом 4 спальнив Котор, Черногория
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
4 ванных комнат
€ 475,000
Красивый, каменный дом на первой линии моря, состоящий из 4 отдельных апартаментов. Идеально…
Вилла 4 спальнив Morinj, Черногория
Вилла 4 спальни
Morinj, Черногория
3 ванных комнат 235 м² 3 Этаж
€ 680,000
Котор, Костаница — Новая современная вилла в поселке  Вилла находится на территорию современ…
Виллав Рисан, Черногория
Вилла
Рисан, Черногория
350 м² 2 Этаж
€ 1,100,000
Котор, Рисан — Мини отель на продажу Это великолепное здание находится менее чем в 100 м от …
Дом 3 ванныхв Столив, Черногория
Дом 3 ванных
Столив, Черногория
3 ванных комнат
€ 420,000
Чудесный дом на 1 линии моря в пос. Столив — крайне выгодная инвестиция. Дом отлично подойде…
Вилла 3 спальнив Котор, Черногория
Вилла 3 спальни
Котор, Черногория
3 ванных комнат
€ 475,000
Уютная, семейная вилла «Ласточка» всего в 2 минутах ходьбы от песчано-галечного пляжа. В пеш…
Домв Доброта, Черногория
Дом
Доброта, Черногория
€ 545,000
Перспективный участок с отличным, панорамным видом на Которский Залив. Участок площадью 889 …
Дом 5 комнатв Krimovice, Черногория
Дом 5 комнат
Krimovice, Черногория
5 Количество комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 495,000
Вилла в традиционном стиле, Будва-Котор в Кримовица. Вилла имеет 4 спальни (в каждой спальн…
Дом 3 ванныхв Доброта, Черногория
Дом 3 ванных
Доброта, Черногория
3 ванных комнат
€ 780,000
Вилла в Доброте на 1 линии от моря, расположена в самом солнечном месте Боко-Которского зали…
Дом 4 спальнив Муо, Черногория
Дом 4 спальни
Муо, Черногория
2 ванных комнат
€ 450,000
Уютный, семейный дом, расположенный всего в 3-5 минутах ходьбы от моря, в Боко-Которском зал…
Дом 5 комнатв Котор, Черногория
Дом 5 комнат
Котор, Черногория
5 Количество комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 495,000
Красивый каменный дом, расположен в колоритной, черногорской, средиземноморской деревне Заг…
Вилла 4 спальнив Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
4 ванных комнат 373 м² 2 Этаж
€ 1,800,000
Котор, Прчань — Вилла на продажу К вилле ведет частная, охраняемая дорога. Вилла Aquarius пр…
Вилла 4 спальнив Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
6 ванных комнат 456 м² 2 Этаж
€ 2,000,000
Kotor, Prcanj – Luxury new villa for sale Approached via a private, securely-gated road, Vil…
Вилла 5 спаленв Прчань, Черногория
Вилла 5 спален
Прчань, Черногория
6 ванных комнат 479 м²
€ 2,200,000
Которский залив, Прчань — Новая вилла класса люкс с 5 спальнями, бассейном и панорамным видо…
Вилла 7 спаленв Рисан, Черногория
Вилла 7 спален
Рисан, Черногория
7 ванных комнат 554 м² 2 Этаж
€ 3,500,000
Котор, Рисан — Вилла на берегу моря с частным причалом в Бококоторском заливе Прекрасная вил…
Дом 5 ванныхв Прчань, Черногория
Дом 5 ванных
Прчань, Черногория
5 ванных комнат
€ 1,250,000
Дом с красивой, ухоженной территорией на 1 линии моря у мелкогалечного пляжа. Дом имеет след…
Вилла 4 спальнив Прчань, Черногория
Вилла 4 спальни
Прчань, Черногория
3 ванных комнат
€ 450,000
Красивый, уютный, семейный дом с бассейном, с бассейном, джакузи, большой крытой террасой с …
Дом 8 спаленв Котор, Черногория
Дом 8 спален
Котор, Черногория
8 ванных комнат 450 м²
€ 1,855,000
Коштайница окружен лесами  и  тишиной. Все апартманы имеют вид на  море, Пераст, и два прекр…
Дом 6 комнатв Прчань, Черногория
Дом 6 комнат
Прчань, Черногория
6 Количество комнат 180 м² Количество этажей 3
€ 600,000
Объект на сегодняшний день сдан в аренду. На соседнем участке, возможно строительство точно …
Дом 4 спальнив Прчань, Черногория
Дом 4 спальни
Прчань, Черногория
3 ванных комнат
€ 630,000
Красивая архитектура, тщательно продуманные планировка и интерьеры, ухоженный сад, изумитель…
Вилла 5 ванныхв Столив, Черногория
Вилла 5 ванных
Столив, Черногория
5 ванных комнат
€ 850,000
Роскошная 6-спальная вилла на 3 этажах, в потрясающем Которском заливе. Прекрасный вид на за…
Вилла 7 ванныхв Столив, Черногория
Вилла 7 ванных
Столив, Черногория
7 ванных комнат
€ 1,350,000
Отреставрированная, каменная вилла находится в самом сердце Которского залива в пяти метрах …
Вилла 4 спальнив Столив, Черногория
Вилла 4 спальни
Столив, Черногория
4 ванных комнат
Цена по запросу
Уникальная вилла высочайшего уровня на 1 линии моря со своим бассейном, фруктовым садом и за…
Вилла 4 ванныхв Доброта, Черногория
Вилла 4 ванных
Доброта, Черногория
4 ванных комнат
€ 550,000
Просторная вилла с потрясающим видом на Боко-Которский залив, находится всего в 150 метрах о…
Дом 5 комнатв Котор, Черногория
Дом 5 комнат
Котор, Черногория
5 Количество комнат 280 м² Количество этажей 3
€ 800,000
Вашему вниманию представляем трехэтажную виллу в удивительном местечке Кавач, Боко-Которской…

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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