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Купить дом с видом на море в Община Котор, Черногория

Прчань
168
Котор
94
Доброта
65
Пераст
49
Рисан
22
268 объектов найдено
Дом 3 спальнив Кавач, Черногория
Дом 3 спальни
Кавач, Черногория
2 ванных комнат 120 м²
Цена по запросу
Этот прекрасный дом в природе является частью проекта развития, который будет включать 10 до…
Вилла 5 спаленв Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Дом 4 спальнив Доброта, Черногория
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 274 м²
€ 2,500,000
D5-142. Резиденция мечты на первой береговой линии Доброта, КоторПотрясающий дом в Доброте, …
Домв Котор, Черногория
Дом
Котор, Черногория
Количество этажей 3
€ 1
R5-140. Роскошная вилла на первой линии в КотореЭта роскошная недвижимость полностью оборудо…
Дом 3 спальнив Доброта, Черногория
Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1 071 м² Количество этажей 1
€ 750,000
Я продаю инвестиционный участок 1071 м2 с домом на первой линии в Доброте Продается дом пло…
Дом 3 спальнив Доброта, Черногория
Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
4 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 210,000
D5-140. Уютный каменный дом на первой линии в ДобротеПродается дом общей площадью 86 м2 в ст…
Домв Троица, Черногория
Дом
Троица, Черногория
2 Этаж
€ 240,000
Тиват — Новый комплекс таунхаусов на продажу Характеристики: 30 частных железобетонных здани…
Виллав Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
550 м² 2 Этаж
€ 1,950,000
Котор, Прчань — Продажа каменной виллы на первой линии моря   Эта старинная каменная вилла в…
Вилла 6 спаленв Столив, Черногория
Вилла 6 спален
Столив, Черногория
240 м²
Цена по запросу
Домв Котор, Черногория
Дом
Котор, Черногория
337 м² Количество этажей 2
€ 850,000
D5-240. Дом с видом на море в Которе, СкальджариПродается шланг в Котор Скальджари, располож…
Дом 6 спаленв Прчань, Черногория
Дом 6 спален
Прчань, Черногория
540 м² 2 Этаж
€ 1,750,000
Тиват, Лепетане – Дом на продажу на берегу моря Это дом площадью 540 кв.м расположен на перв…
Домв Котор, Черногория
Дом
Котор, Черногория
450 м² Количество этажей 2
€ 950,000
D5-236. Дом с видом на море в КотореПродается дом с прекрасным видом на море в Которе Площа…
Дом 2 спальнив Krimovice, Черногория
Дом 2 спальни
Krimovice, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 2
€ 270,000
D4-395. Вилла с бассейном и видом на море недалеко от Будвы, поселок КримовицаПродается вилл…
Дом 2 спальнив Прчань, Черногория
Дом 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 200,000
D5-235. Дом в ПрканджеПродается дом с участком в Пркандже  В тихом и спокойном месте в…
Дом 6 спаленв Столив, Черногория
Дом 6 спален
Столив, Черногория
6 ванных комнат 277 м²
€ 1,200,000
Расположение: Столив, Котор Площадь участка: 2.600 м2 Жилая площадь: 277,52 м2 (116,97 м2 …
Дом 5 спаленв Троица, Черногория
Дом 5 спален
Троица, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 390,000
D5-233. Просторный дом с видом на море, Кавац Продается дом 250м2 на участке 430м2: 1-…
Дом 8 спаленв Прчань, Черногория
Дом 8 спален
Прчань, Черногория
440 м²
€ 1,650,000
Дом 4 спальнив Доброта, Черногория
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
400 м²
€ 1,570,000
Таунхаус 4 спальнив Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Donji Orahovac, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 440,000
Продается таунхаус с бассейном в Ораховце муниципалитета Котор. Жилая площадь: 148м2 Спал…
Дом 5 спаленв Столив, Черногория
Дом 5 спален
Столив, Черногория
5 Количество комнат 104 м² Количество этажей 3
€ 450,000
Продажа недвижимости в Черногории. Комфортабельный семейный дом на берегу моря с великолепны…
Дом 8 спаленв Доброта, Черногория
Дом 8 спален
Доброта, Черногория
8 Количество комнат 342 м² Количество этажей 2
€ 700,000
Продажа недвижимости в Черногории - Каменный дом с видом на море в Доброте, Котор. Дом распо…
Дом 5 спаленв Доброта, Черногория
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
5 Количество комнат 225 м² Количество этажей 3
€ 300,000
Продается дом с видом на море в Доброте. Дом имеет три уровня и нежилое помещение в цокольно…
Домв Drazin Vrt, Черногория
Дом
Drazin Vrt, Черногория
108 м² Количество этажей 2
€ 430,000
Каменные дома под реконструкцию с видом на море в тихом прибрежном поселке Дражин Врт, Котор…
Дом 4 спальнив Загора, Черногория
Дом 4 спальни
Загора, Черногория
4 Количество комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 497,200
Продажа недвижимости в Черногории. Просторная роскошная вилла с видом на море, расположенная…
Дом 3 спальнив Sutvara, Черногория
Дом 3 спальни
Sutvara, Черногория
3 Количество комнат 242 м² Количество этажей 3
€ 350,000
Продается полностью меблированный семейный дом с прекрасным видом на море, расположенный в Д…
Дом 3 спальнив Donji Orahovac, Черногория
Дом 3 спальни
Donji Orahovac, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 148 м² 1/2 Этаж
€ 440,000
А5-251. Таунхаус с бассейном в Ораховец, КоторПродается таунхаус с бассейном и видом на море…
Дом 2 спальнив Троица, Черногория
Дом 2 спальни
Троица, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м² Количество этажей 2
€ 450,000
D5-228. Новый красивый дом в ТиватеПродается этот новый дом является частью небольшого компл…
Дом 3 ванныхв Столив, Черногория
Дом 3 ванных
Столив, Черногория
3 ванных комнат
€ 485,000
Предлагаем вашему вниманию уникальный объект — дом под реставрацию на 1 линии моря с большим…
Дом 4 спальнив Kostanjica, Черногория
Дом 4 спальни
Kostanjica, Черногория
5 Количество комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 950,000
D5-145. Люкс вилла в КостаньицеПродается вилла.  Вилла включает 3 этажа, 4 спальни, 2 …
Дом 5 спаленв Прчань, Черногория
Дом 5 спален
Прчань, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 718 м²
€ 3,950,000
D5-144. Роскошная вилла с бассейном и прекрасным видом на море в ПрканджеПродается вилла люк…

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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