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Черногория
Община Котор
Дома
Купить дом с видом на море в Община Котор, Черногория
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Дом 3 спальни
Кавач, Черногория
2 ванных комнат
120 м²
Цена по запросу
Этот прекрасный дом в природе является частью проекта развития, который будет включать 10 до…
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат
3 ванных комнат
236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
5 Количество комнат
3 ванных комнат
274 м²
€ 2,500,000
D5-142. Резиденция мечты на первой береговой линии Доброта, КоторПотрясающий дом в Доброте, …
Дом
Котор, Черногория
Количество этажей 3
€ 1
R5-140. Роскошная вилла на первой линии в КотореЭта роскошная недвижимость полностью оборудо…
Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
1 071 м²
Количество этажей 1
€ 750,000
Я продаю инвестиционный участок 1071 м2 с домом на первой линии в Доброте Продается дом пло…
Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
4 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 210,000
D5-140. Уютный каменный дом на первой линии в ДобротеПродается дом общей площадью 86 м2 в ст…
Дом
Троица, Черногория
2 Этаж
€ 240,000
Тиват — Новый комплекс таунхаусов на продажу Характеристики: 30 частных железобетонных здани…
Вилла
Прчань, Черногория
550 м²
2 Этаж
€ 1,950,000
Котор, Прчань — Продажа каменной виллы на первой линии моря Эта старинная каменная вилла в…
Вилла 6 спален
Столив, Черногория
240 м²
Цена по запросу
Дом
Котор, Черногория
337 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
D5-240. Дом с видом на море в Которе, СкальджариПродается шланг в Котор Скальджари, располож…
Дом 6 спален
Прчань, Черногория
540 м²
2 Этаж
€ 1,750,000
Тиват, Лепетане – Дом на продажу на берегу моря Это дом площадью 540 кв.м расположен на перв…
Дом
Котор, Черногория
450 м²
Количество этажей 2
€ 950,000
D5-236. Дом с видом на море в КотореПродается дом с прекрасным видом на море в Которе Площа…
Дом 2 спальни
Krimovice, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 2
€ 270,000
D4-395. Вилла с бассейном и видом на море недалеко от Будвы, поселок КримовицаПродается вилл…
Дом 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 200,000
D5-235. Дом в ПрканджеПродается дом с участком в Пркандже В тихом и спокойном месте в…
Дом 6 спален
Столив, Черногория
6 ванных комнат
277 м²
€ 1,200,000
Расположение: Столив, Котор Площадь участка: 2.600 м2 Жилая площадь: 277,52 м2 (116,97 м2 …
Дом 5 спален
Троица, Черногория
6 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 390,000
D5-233. Просторный дом с видом на море, Кавац Продается дом 250м2 на участке 430м2: 1-…
Дом 8 спален
Прчань, Черногория
440 м²
€ 1,650,000
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
400 м²
€ 1,570,000
Таунхаус 4 спальни
Donji Orahovac, Черногория
6 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 440,000
Продается таунхаус с бассейном в Ораховце муниципалитета Котор. Жилая площадь: 148м2 Спал…
Дом 5 спален
Столив, Черногория
5 Количество комнат
104 м²
Количество этажей 3
€ 450,000
Продажа недвижимости в Черногории. Комфортабельный семейный дом на берегу моря с великолепны…
Дом 8 спален
Доброта, Черногория
8 Количество комнат
342 м²
Количество этажей 2
€ 700,000
Продажа недвижимости в Черногории - Каменный дом с видом на море в Доброте, Котор. Дом распо…
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
5 Количество комнат
225 м²
Количество этажей 3
€ 300,000
Продается дом с видом на море в Доброте. Дом имеет три уровня и нежилое помещение в цокольно…
Дом
Drazin Vrt, Черногория
108 м²
Количество этажей 2
€ 430,000
Каменные дома под реконструкцию с видом на море в тихом прибрежном поселке Дражин Врт, Котор…
Дом 4 спальни
Загора, Черногория
4 Количество комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 497,200
Продажа недвижимости в Черногории. Просторная роскошная вилла с видом на море, расположенная…
Дом 3 спальни
Sutvara, Черногория
3 Количество комнат
242 м²
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается полностью меблированный семейный дом с прекрасным видом на море, расположенный в Д…
Дом 3 спальни
Donji Orahovac, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
148 м²
1/2 Этаж
€ 440,000
А5-251. Таунхаус с бассейном в Ораховец, КоторПродается таунхаус с бассейном и видом на море…
Дом 2 спальни
Троица, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
Количество этажей 2
€ 450,000
D5-228. Новый красивый дом в ТиватеПродается этот новый дом является частью небольшого компл…
Дом 3 ванных
Столив, Черногория
3 ванных комнат
€ 485,000
Предлагаем вашему вниманию уникальный объект — дом под реставрацию на 1 линии моря с большим…
Дом 4 спальни
Kostanjica, Черногория
5 Количество комнат
250 м²
Количество этажей 3
€ 950,000
D5-145. Люкс вилла в КостаньицеПродается вилла. Вилла включает 3 этажа, 4 спальни, 2 …
Дом 5 спален
Прчань, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
718 м²
€ 3,950,000
D5-144. Роскошная вилла с бассейном и прекрасным видом на море в ПрканджеПродается вилла люк…
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Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория
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