Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Черногория
  4. Община Котор
  5. Дуплексы

Дуплексы с видом на море в Община Котор, Черногория

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 5 спален в Крашичи, Черногория
Вилла 5 спален
Крашичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Великолепная вилла, расположенная в живописном месте Крашичи, на полуострове Луштица, на сам…
€ 1,550,000
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Продаются роскошные апартаменты в новом жилом комплексе в живописном районе города Тиват. До…
€ 163,187
Дом 4 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 4 спальни
Сутоморе, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Продается дом в поселке Сутоморе, Барская ривьера. Дом площадью 180м2 расположен на участ…
€ 178,122
Квартира 2 спальни в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 2 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Количество спален 2
Площадь 64 м²
NUM 4317 Продается квартира в Игало, недалеко от города Герцег Нови. Квартира имеет площадь…
€ 100,000
Квартира 1 спальня в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 1 спальня
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 1
Площадь 38 м²
NUM 3453 Продается квартира в Свети Стефан. Квартира расположена на третьем этаже. Кварт…
€ 137,000
Дом 2 спальни в Петровац, Черногория
Дом 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Продается апартамент в новопостроенном комплексе. Площадь апартамента 123.74 м.кв. 2 спаль…
€ 155,000
Квартира 3 спальни в Черногория, Черногория
Квартира 3 спальни
Черногория, Черногория
Количество спален 3
Площадь 179 м²
Код объекта - 1.25.13.10055Квартира в комплексе на 1 линии с собственным земельным участком …
€ 537,000
Вилла 3 спальни в Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Не многие объекты недвижимости могут с уверенностью заявить, что из их окон открывается лучш…
€ 658,499
Дом в Черногория, Черногория
Дом
Черногория, Черногория
Площадь 150 м²
Код объекта - 3.25.11.11172Дом после ремонта, площадью  75м2 -1 этаж  и 75 м2 второй,   27 в…
€ 135,000
Кондо 1 спальня в Колашин, Черногория
Кондо 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 5
For sale a new, luxurious, unoccupied and airy apartment in a newly built building (condo ho…
€ 167,049
Квартира 1 спальня в Черногория, Черногория
Квартира 1 спальня
Черногория, Черногория
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Этаж 1
Роскошная двухкомнатная квартира, расположенная на первом этаже небольшого жилого дома в цен…
€ 442,856
Дом 2 спальни в Zaljevo, Черногория
Дом 2 спальни
Zaljevo, Черногория
Количество спален 2
Площадь 208 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти