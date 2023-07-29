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Дуплексы с видом на горы в Община Котор, Черногория

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1 объект найдено
Дуплекс 4 спальни в Donji Orahovac, Черногория
Дуплекс 4 спальни
Donji Orahovac, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Предлагаем на продажу роскошный двухуровневый таунхаус площадью 150 кв метров в комплексе с …
€ 340,000

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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