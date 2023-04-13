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Купить коттедж с видом на море в Община Котор, Черногория

Котор
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальнив Котор, Черногория
Коттедж 2 спальни
Котор, Черногория
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 150,000
Каменный дом на первой линии рядом с морем. Он состоит из первого этажа, первого этажа и чер…

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

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