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Realting.com
Черногория
Община Котор
Квартиры
Купить квартиру с бассейном в Община Котор, Черногория
Доброта
237
Прчань
125
Котор
104
Рисан
38
Пераст
33
Квартира
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31 объект найдено
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Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 125,000
Небольшая, но уютная квартира с 1 спальней и своим садиком-террасой. Комплекс находится в ти…
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
2 ванных комнат
€ 670,000
Новый, эксклюзивный дом на стадии строительства в 5 минутах от моря в одном из лучших районо…
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 250,000
Новый, эксклюзивный дом на стадии строительства в 5 минутах от моря в одном из лучших районо…
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
2 ванных комнат
€ 210,000
Солнечная квартира с 3 спальнями и красивыми видами на залив в тихом районе Доброты — идеаль…
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 165,000
Квартира расположенная на 3-м этаже кирпичного дома c лифтом, в курортной части города Котор…
Студия 1 ванная
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 90,000
Очень уютная, светлая и современная студия, площадью 38м2, в одном из лучших комплексов Добр…
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
2 ванных комнат
€ 345,000
Роскошная квартира, площадью 141 м2, с тремя спальнями, 2 ванными комнатами, большой гостино…
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
1 ванных комнат
€ 130,000
Новая укомплектованная квартира в новом доме в Которе с видом на залив (5 мин до моря). В це…
Квартира 5 комнат
Доброта, Черногория
5 Количество комнат
200 м²
5/5 Этаж
€ 550,000
Невероятный пентхаус в Доброте. Шикарный вид, который никто никогда не застроит. Новый жилой…
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 135,000
Стильная квартира с 1 спальней в одном из лучших районов поселка Доброты. Квартира располага…
Квартира 5 комнат
Доброта, Черногория
5 Количество комнат
120 м²
5/6 Этаж
€ 400,000
Прекрасная квартира в новом комплексе Доброты. Площадь квартиры 120 м2 плюс площадь террасы …
Квартира 3 спальни
Прчань, Черногория
3 ванных комнат
€ 276,000
Новый комплекс с бассейном и невероятными, панорамными видами на залив, которые не просто не…
Пентхаус 2 спальни
Прчань, Черногория
2 ванных комнат
€ 355,000
Новый комплекс с бассейном и невероятными, панорамными видами на залив, которые не просто не…
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
2 ванных комнат
€ 185,000
Просторная двухэтажная квартира с 2 спальнями и красивым видом на залив. До Старого Города м…
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
2 ванных комнат
€ 232,000
Новый комплекс с бассейном и невероятными, панорамными видами на залив, которые не просто не…
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
2 ванных комнат
€ 330,000
Просторные, солнечные квартиры в малоквартирном доме у торгового центра «Камелия» и всего в …
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
1 ванных комнат
€ 220,000
Просторные, солнечные квартиры в малоквартирном доме у торгового центра «Камелия» и всего в …
Студия 1 спальня
Рисан, Черногория
1 ванных комнат
€ 69,000
Полностью построенный жилой комплекс, состоящий из двух отдельных корпусов, общей площадью 7…
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
2 ванных комнат
78 м²
€ 230,000
Расположение: пос. ДобротаПлощадь апартаментов: 78 кв.м.Кол-во спален: 2Кол-во ванных комнат…
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
1 ванных комнат
127 м²
€ 279,400
«Dream House» выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…
Пентхаус 4 спальни
Котор, Черногория
3 ванных комнат
253 м²
€ 622,200
«Dream House» выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
2 ванных комнат
198 м²
€ 490,200
«Dream House» выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
1 ванных комнат
52 м²
€ 119,600
«Dream House» выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…
Квартира 1 спальня
Kostanjica, Черногория
1 ванных комнат
57 м²
€ 160,000
Квартира в современном жилом комплексе со своей инфраструктурой в медитеранском стиле. Квар…
Квартира 2 спальни
Donji Orahovac, Черногория
1 ванных комнат
75 м²
€ 136,000
Продается новая видовая квартира в комплексе в Боко-Которском заливе в Черногории Рынок перв…
Квартира
Кавач, Черногория
€ 64,000
Котор, Кавач — Строящийся современный комплекс апартаментов класа люкс в которской бухте с …
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
2 ванных комнат
102 м²
€ 214,200
Котор, Рисан — Квартира класса люкс с видом на море в комплексе с бассейном на продажу Рисан…
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
3 ванных комнат
123 м²
€ 258,300
Этот элитный дуплекс апартамент в Рисане с двумя спальнями общей площадью 123м² расположена …
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
2 ванных комнат
206 м²
€ 432,600
Элитный пентрхаус в Которском заливе, место Рисан, общей площадью 206м² расположен на 4-ом э…
Квартира 2 спальни
Morinj, Черногория
2 ванных комнат
89 м²
€ 263,700
Котор, Моринь — Трехкомнатная квартира расположена в комплексе на продажу Lavender Bay Resid…
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Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория
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