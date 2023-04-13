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Купить квартиру с видом на море в Община Котор, Черногория

Доброта
237
Прчань
125
Котор
104
Рисан
38
Пераст
33
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299 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 3 Этаж
€ 165,000
А5-294. Двухкомнатная квартира в ДобротеПродается квартира в новом комплексе с одной спальне…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 3 Этаж
€ 175,000
А5-292. Квартира с двумя спальнями в Доброте Продается квартира общей площадью 70 м2, распол…
Квартира 3 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м² 5 Этаж
€ 270,000
А5-293. Трехкомнатная квартира с видом на море в ДобротеПродается квартира в Доброте в новом…
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 165,000
А5-291. Двухкомнатная квартира в новом комплексе в ДобротеПродается двухкомнатная квартира в…
Квартира 3 спальнив Стрп, Черногория
Квартира 3 спальни
Стрп, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² 1 Этаж
€ 313,000
А5-290. Трехкомнатная квартира в первой линии, StrpПродается трехкомнатная квартира на перво…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
120 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
110 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
130 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
67 м²
Цена по запросу
Квартирав Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
30 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
46 м²
Цена по запросу
Студия 1 ваннаяв Троица, Черногория
Студия 1 ванная
Троица, Черногория
1 ванных комнат 29 м²
€ 97,769
Эта однокомнатная квартира находится в проекте Royal Town - уникальная концепция, которая со…
Пентхаус 5 спаленв Троица, Черногория
Пентхаус 5 спален
Троица, Черногория
3 ванных комнат 131 м²
€ 506,885
Хотели бы вы инвестировать в Европу в очень безопасной и красивой стране с разумной суммой и…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 250,000
А5-289. Двухкомнатная квартира и терраса с видом на море, ДобротаПродается просторная кварти…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 185,000
А5-288. Двухкомнатная квартира с видом на море, ДобротаПродается квартира с двумя спальнями …
Квартира 1 спальняв Morinj, Черногория
Квартира 1 спальня
Morinj, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 147,000
Продается уютная и красивая квартира с одной спальней в комплексе Lavender Bay, Моринь (Кото…
Квартира 2 спальнив Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 1 Этаж
€ 160,000
А5-285. Двухкомнатная квартира в Пркандже Эта квартира расположена на первом этаже здания то…
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 135,000
А5-286. Двухкомнатная квартира в Доброте, КоторПродается 1-комнатная квартира в Доброте, Кот…
Квартира 2 спальнив Троица, Черногория
Квартира 2 спальни
Троица, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 98,000
Хорошая квартира площадью 58 кв. метров в тихом посёлке Пржице, рядом с Которским тоннелем. …
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 74 м²
€ 189,000
Просторная квартира с двумя спальнями в современном комплексе «Буэна Виста» в ку…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 185,000
А5-281. Двухкомнатная квартира в комплексе с бассейном в ДобротеПродается квартира в Которе …
Квартира 2 спальнив Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 2 Этаж
€ 140,000
A5-284. Двухкомнатная квартира в РизанеПродается двухкомнатная квартира в Ризане Квартира 2…
Квартира 3 спальнив Столив, Черногория
Квартира 3 спальни
Столив, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
€ 330,000
На продажу невероятно просторная квартира в Боко-Которском заливе, общей площадью 132 кв. ме…
Квартирав Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
28 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Кавач, Черногория
Квартира 1 спальня
Кавач, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 87,500
Предлагаем на продажу меблированную квартиру площадью 42 кв метра с одной спальней. Квартира…
Студия 1 комнатав Доброта, Черногория
Студия 1 комната
Доброта, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 114,000
На продажу прекрасная и просторная квартира-студия, площадью 46 кв. метров! Квартира расп…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 230,000
На продажу предлагаем апартамент с двумя спальнями, красивым видом на море и огромной террас…
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
74 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
58 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат 76 м²
€ 235,000
А5-278. Двухкомнатная квартира с бассейном в Доброте Продается двухкомнатная квартира в Добр…

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

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с бассейном
недорогая
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