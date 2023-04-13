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Realting.com
Черногория
Община Котор
Квартиры
Купить квартиру с видом на горы в Община Котор, Черногория
Доброта
237
Прчань
125
Котор
104
Рисан
38
Пераст
33
Квартира
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40 объектов найдено
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Студия 1 ванная
Троица, Черногория
1 ванных комнат
29 м²
€ 97,769
Эта однокомнатная квартира находится в проекте Royal Town - уникальная концепция, которая со…
Пентхаус 5 спален
Троица, Черногория
3 ванных комнат
131 м²
€ 506,885
Хотели бы вы инвестировать в Европу в очень безопасной и красивой стране с разумной суммой и…
Квартира 1 спальня
Morinj, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 147,000
Продается уютная и красивая квартира с одной спальней в комплексе Lavender Bay, Моринь (Кото…
Квартира 2 спальни
Троица, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 98,000
Хорошая квартира площадью 58 кв. метров в тихом посёлке Пржице, рядом с Которским тоннелем. …
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
74 м²
€ 189,000
Просторная квартира с двумя спальнями в современном комплексе «Буэна Виста» в ку…
Квартира 3 спальни
Столив, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
132 м²
€ 330,000
На продажу невероятно просторная квартира в Боко-Которском заливе, общей площадью 132 кв. ме…
Квартира 1 спальня
Кавач, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 87,500
Предлагаем на продажу меблированную квартиру площадью 42 кв метра с одной спальней. Квартира…
Студия 1 комната
Доброта, Черногория
1 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 114,000
На продажу прекрасная и просторная квартира-студия, площадью 46 кв. метров! Квартира расп…
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 230,000
На продажу предлагаем апартамент с двумя спальнями, красивым видом на море и огромной террас…
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 80,000
На продажу предлагаем уютный апартамент с живописным видом в 50 метрах от моря. Общая площад…
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 252,000
Продается роскошная двухкомнатная квартира, полностью оборудованная с панорамным видом в Кот…
Квартира 1 спальня
Люта, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 174,000
Поистине уникальное предложение: двухкомнатная квартира с видом на море в поселке Люта (Кото…
Квартира 2 спальни
Morinj, Черногория
2 ванных комнат
83 м²
1/6 Этаж
€ 220,000
В эксклюзивном комплексе Lavender Bay в Морине можно приобрести 2 спальни, 2 ванные комнаты …
Квартира 2 спальни
Morinj, Черногория
2 ванных комнат
84 м²
Количество этажей 6
€ 220,000
2-спальный, 2-х комнатный дом с небольшим открытым внутренним двориком можно приобрести в эк…
Квартира
Доброта, Черногория
48 м²
€ 183,000
Предлагаем на продажу совершенно новый апартамент с видом на Которский залив и горы. Апартам…
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 182,000
В новом современном комплексе предлагаем на продажу квартиру с одной спальней. Особенност…
Пентхаус 2 спальни
Кавач, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 350,000
Предлагаем вашему вниманию роскошный пентхаус в комплексе «Тиват Хейтс». Комплек…
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 230,000
Продажа трёх последних квартир в новом жилом комплексе в посёлке Доброта (Котор), всего в 10…
Квартира 1 комната
Доброта, Черногория
1 Количество комнат
1 ванных комнат
26 м²
€ 80,000
Вашему вниманию представляем новый и современный жилой комплекс в самом сердце Которского за…
Квартира 1 спальня
Муо, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 87,000
На продажу квартира с одной спальней в посёлке Муо (которский залив). Удачное расположени…
Квартира 2 спальни
Кавач, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 67,000
Предлагаем вашему вниманию квартиры на продажу в новом комплексе с потрясающим видом на Тива…
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
€ 270,000
Расположение: Котор, Доброта Этажость/этаж: 5/5 Площадь: 109 м2 Спальных комнат: 3 Колич…
Пентхаус 2 спальни
Котор, Черногория
3 Количество комнат
3 ванных комнат
156 м²
€ 750,000
Продается просторный пентхаус с большой террасой, в жилом комплексе, в городе Котор. Пент…
Пентхаус 2 спальни
Skaljari, Черногория
3 ванных комнат
282 м²
4/4 Этаж
€ 810,000
Это очень просторный пентхаус с большой террасой в жилом комплексе в городе Котор. Пентхаус …
Пентхаус 3 спальни
Доброта, Черногория
5 Количество комнат
2 ванных комнат
408 м²
5/5 Этаж
€ 495,000
Продается пентхаус с панорамным видом на Боко-Которский залив Продается пентхаус в новом к…
Квартира 1 спальня
Столив, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 105,000
Продается квартира площадью 55 м2 с отдельной спальней в Столиве, Бока-которский залив. К…
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат
3 ванных комнат
97 м²
2/3 Этаж
€ 235,000
Продается квартира с двумя спальнями и великолепным видом на залив. Структура: Гостиная/к…
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
€ 215,000
Продается квартира с двумя спальнями в двухстах метрах от моря. Полностью укомплектована …
Квартира 1 спальня
Donji Orahovac, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 160,000
Двухкомнатная квартира 63м2 (можно сделать еще одну спальню) плюс застекленная терраса 10м2 …
Квартира 2 спальни
Morinj, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
74 м²
2 Этаж
€ 180,000
Апартаменты Bay расположены в небольшом курорте, в 200 м от центра Моринджа. Он имеет 2 спал…
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