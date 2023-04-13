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Купить недвижимость в Община Котор, Черногория

Доброта
302
Прчань
293
Котор
198
Пераст
82
Рисан
60
1 272 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 3 Этаж
€ 165,000
А5-294. Двухкомнатная квартира в ДобротеПродается квартира в новом комплексе с одной спальне…
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
45 м²
€ 170,000
NUM 5209 Продается квартира в Доброте, недалеко от города Котор. Квартира имеет площадь 4…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
85 м²
€ 320,000
NUM 5211 Двухуровневая квартира на продажу, в Доброте, недалеко от Котора, всего в 100 метра…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 3 Этаж
€ 175,000
А5-292. Квартира с двумя спальнями в Доброте Продается квартира общей площадью 70 м2, распол…
Квартира 3 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м² 5 Этаж
€ 270,000
А5-293. Трехкомнатная квартира с видом на море в ДобротеПродается квартира в Доброте в новом…
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 165,000
А5-291. Двухкомнатная квартира в новом комплексе в ДобротеПродается двухкомнатная квартира в…
Квартира 3 спальнив Стрп, Черногория
Квартира 3 спальни
Стрп, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² 1 Этаж
€ 313,000
А5-290. Трехкомнатная квартира в первой линии, StrpПродается трехкомнатная квартира на перво…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
85 м²
€ 320,000
Продается двухуровневая квартира, в Доброте, недалеко от Котора, всего в 100 м от моря. Квар…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
120 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
110 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
130 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
67 м²
Цена по запросу
Квартирав Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
30 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
46 м²
Цена по запросу
Домв Община Котор, Черногория
Дом
Община Котор, Черногория
174 м²
€ 550,000
Продажа двухквартирного дома с общим садом, Доброта Площадь: 174м2 Спальни: 3 Ванные комн…
Квартира 4 спальнив Krimovice, Черногория
Квартира 4 спальни
Krimovice, Черногория
4 ванных комнат 180 м²
€ 820,000
Роскошная вилла с пейзажным бассейном и видом на море, расположенная в Кримовице. Общая площ…
Вилла 4 спальнив Троица, Черногория
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
3 ванных комнат 317 м²
€ 1,750,000
Жилая площадь: 317 кв.м. Общая площадь с террасами и под землей: 480 кв.м.  Участок: …
Таунхаус 3 спальнив Троица, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Троица, Черногория
2 ванных комнат 130 м²
€ 265,000
Таунхаус является частью проекта Green Hill, расположенного в регионе Кавац, между Тиватом и…
Студия 1 ваннаяв Троица, Черногория
Студия 1 ванная
Троица, Черногория
1 ванных комнат 29 м²
€ 97,769
Эта однокомнатная квартира находится в проекте Royal Town - уникальная концепция, которая со…
Дом 3 спальнив Кавач, Черногория
Дом 3 спальни
Кавач, Черногория
2 ванных комнат 120 м²
Цена по запросу
Этот прекрасный дом в природе является частью проекта развития, который будет включать 10 до…
Пентхаус 5 спаленв Троица, Черногория
Пентхаус 5 спален
Троица, Черногория
3 ванных комнат 131 м²
€ 506,885
Хотели бы вы инвестировать в Европу в очень безопасной и красивой стране с разумной суммой и…
Квартира 1 спальняв Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
1 ванных комнат 55 м²
Цена по запросу
Квартира расположена в Доброта, район Котор. Он принадлежит жилому комплексу, расположенному…
Вилла 5 спаленв Кавач, Черногория
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Вилла 4 спальнив Загора, Черногория
Вилла 4 спальни
Загора, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м²
€ 475,000
Уютная каменная вилла, построенная в средиземноморском стиле с элементами из натурального ка…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 250,000
А5-289. Двухкомнатная квартира и терраса с видом на море, ДобротаПродается просторная кварти…
Квартира 2 спальнив Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 185,000
А5-288. Двухкомнатная квартира с видом на море, ДобротаПродается квартира с двумя спальнями …
Дом 4 спальнив Доброта, Черногория
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 274 м²
€ 2,500,000
D5-142. Резиденция мечты на первой береговой линии Доброта, КоторПотрясающий дом в Доброте, …
Квартира 1 спальняв Morinj, Черногория
Квартира 1 спальня
Morinj, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 147,000
Продается уютная и красивая квартира с одной спальней в комплексе Lavender Bay, Моринь (Кото…
Квартира 2 спальнив Прчань, Черногория
Квартира 2 спальни
Прчань, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 1 Этаж
€ 160,000
А5-285. Двухкомнатная квартира в Пркандже Эта квартира расположена на первом этаже здания то…
Домв Котор, Черногория
Дом
Котор, Черногория
Количество этажей 3
€ 1
R5-140. Роскошная вилла на первой линии в КотореЭта роскошная недвижимость полностью оборудо…

Параметры недвижимости в Община Котор, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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