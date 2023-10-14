Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Черногория
  4. Колашин
  5. Виллы

Виллы с видом на горы в Колашин, Черногория

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Колашин, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
From: €950,000 - Welcome to the epitome of luxury living in the heart of Montenegro’s bre…
€950,000
Realting.com
Перейти