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Жильё с видом на горы в Колашин, Черногория

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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Недвижимость Амфора предлагает вам возможность стать владельцем одной из эксклюзивных кварти…
€350,000
Квартира 1 спальня в центре города, с садом, с видом на горы в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня в центре города, с садом, с видом на горы
Колашин, Черногория
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Площадь: 45 м2 Просторная гостиная, совмещенная с кухней, 1 спальня, 1 ванная комната Новы…
€162,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Колашин, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
From: €950,000 - Welcome to the epitome of luxury living in the heart of Montenegro’s bre…
€950,000
Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Колашин, Черногория
Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
From: €650,000 - Welcome to the epitome of luxury living in the heart of Montenegro’s breath…
€650,000
Шале 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Колашин, Черногория
Шале 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
1.5 Bedroom (with loft space) From: €350,000 - Welcome to the epitome of luxury living in th…
€350,000
Realting.com
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