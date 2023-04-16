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Купить дом в Колашин, Черногория

3 объекта найдено
Дом 3 спальнив Колашин, Черногория
Дом 3 спальни
Колашин, Черногория
220 м²
€ 562,000
Этот потрясающий трехэтажный дом, расположенный в живописном горном городке Колашин, являетс…
Дом 3 спальнив Колашин, Черногория
Дом 3 спальни
Колашин, Черногория
220 м²
€ 562,000
NUM 4958 Этот потрясающий трехэтажный дом расположен в живописном горном городке Колашин и я…
Дом 3 комнатыв Колашин, Черногория
Дом 3 комнаты
Колашин, Черногория
3 Количество комнат 101 м²
€ 149,000
Новый дом 101м2 на участке 757м2. Расположение: - 10 минут ходьбы до центра Колашина; -…
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