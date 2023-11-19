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Дуплексы в Колашин, Черногория

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на лес в Колашин, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на лес
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1
Сдается в аренду двухкомнатная квартира с видом на море в Будве.Квартира площадью 80м2 распо…
€350,000
Realting.com
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