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Шале с видом на горы в Колашин, Черногория

Шале В архив
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2 объекта найдено
Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Колашин, Черногория
Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
From: €650,000 - Welcome to the epitome of luxury living in the heart of Montenegro’s breath…
€650,000
Шале 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Колашин, Черногория
Шале 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
1.5 Bedroom (with loft space) From: €350,000 - Welcome to the epitome of luxury living in th…
€350,000
Realting.com
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