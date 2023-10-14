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Квартиры с видом на горы в Колашин, Черногория

однокомнатные
14
двухкомнатные
9
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Недвижимость Амфора предлагает вам возможность стать владельцем одной из эксклюзивных кварти…
€350,000
Квартира 1 спальня в центре города, с садом, с видом на горы в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня в центре города, с садом, с видом на горы
Колашин, Черногория
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Площадь: 45 м2 Просторная гостиная, совмещенная с кухней, 1 спальня, 1 ванная комната Новы…
€162,000
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