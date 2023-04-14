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Купить вилла с видом на море в Община Колашин, Черногория

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2 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Община Колашин, Черногория
Вилла 5 спален
Община Колашин, Черногория
4 ванных комнат 400 м²
€ 650,000
Продажа виллы в Бечичах, Будванская ривьера Это прозорная и свещая роскошная вина с 3 больш…
Вилла 4 спальнив Община Колашин, Черногория
Вилла 4 спальни
Община Колашин, Черногория
5 ванных комнат 600 м²
€ 2,290,000
Роскошная уникальная вилла на продажу в Близикуче, Будва. Вилла имеет захватывающий вид на …

Параметры недвижимости в Община Колашин, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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