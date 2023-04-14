Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Колашин
Виллы
Купить вилла в Община Колашин, Черногория
Вилла
Очистить
25 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла
Община Колашин, Черногория
1 м²
€ 1,850,000
Участок развития в заливе Бигова Добро пожаловать в залив Бигова, идиллическую и о…
Вилла 3 спальни
Община Колашин, Черногория
4 ванных комнат
310 м²
€ 890,000
Потрясающие виллы с видом на море на продажу в пригороде Герцег-Нови, в нескольких минутах о…
Вилла 1 спальня
Община Колашин, Черногория
1 ванных комнат
1 м²
€ 99,000
Продается двухкомнатная квартира в Бигове. В отеле есть две террасы с прекрасным видом на мо…
Вилла 2 спальни
Velje Duboko, Черногория
80 м²
€ 370,000
NUM 5038 Продается двухэтажная каменная вилла с большим двором, расположенная недалеко от Т…
Вилла 2 спальни
Община Колашин, Черногория
2 ванных комнат
200 м²
€ 530,000
Это тихий, тихий район с прекрасным панорамным видом на море, который идеально подходит для …
Вилла 4 спальни
Velje Duboko, Черногория
235 м²
€ 750,000
NUM 1988 Роскошная вилла на продажу в комплексе в окружении лесов. Вилла имеет прекрасный ви…
Вилла 3 спальни
Velje Duboko, Черногория
300 м²
€ 1,900,000
NUM 3595 Современная вилла в Костанжице, Котор. Площадь дома составляет 300 м2, а площа…
Вилла 6 спален
Velje Duboko, Черногория
350 м²
€ 850,000
NUM 4063 Две виллы с бассейном на продажу в Кримовице, недалеко от города Будва. Площадь…
Вилла 3 спальни
Velje Duboko, Черногория
145 м²
€ 1,500,000
NUM 4327 Уникальный дом с просторным двором, оформленный как одна из самых красивых турис…
Вилла
Община Колашин, Черногория
1 м²
€ 160,000
Земельный участок на продажу в Крашичи, Тиват. 300 м2 земли поставляется с планом строительс…
Вилла
Община Колашин, Черногория
1 м²
€ 2,650,000
Проект расположен на линии фронта Которского залива, в деревне Рисан. Частью проекта являетс…
Вилла 3 спальни
Община Колашин, Черногория
2 ванных комнат
158 м²
€ 270,000
Вилла с видом на море в Херцег-Нови Эта недавно построенная вилла в Херцег-Нови имеет потряс…
Вилла 3 спальни
Община Колашин, Черногория
3 ванных комнат
170 м²
€ 550,000
Brand new villa for sale in Budva with stunning sea view and an infinity swimming pool. The …
Вилла 3 спальни
Община Колашин, Черногория
4 ванных комнат
300 м²
€ 1
This beautiful waterfront villa is located in Kostanjica and has its own private land along …
Вилла
Община Колашин, Черногория
5 800 м²
€ 380,000
Урбанизированная земля в Свети-Стефане Эта урбанизированная земля расположена над Свети-Стеф…
Вилла 5 спален
Община Колашин, Черногория
5 ванных комнат
330 м²
€ 1,300,000
Luxury villa in Rezevici, Budva is located in a natural, beautiful, and peaceful environment…
Вилла 7 спален
Община Колашин, Черногория
3 ванных комнат
360 м²
€ 290,000
Недавно построенная вилла на продажу в Утье Вилла состоит из 7 спален, 3 ванных комнат, терр…
Вилла 4 спальни
Община Колашин, Черногория
4 ванных комнат
250 м²
€ 285,000
Villa in Budva for Sale 4 Touristic Villas each with its own swimming-pool, garden, parking…
Вилла 5 спален
Община Колашин, Черногория
4 ванных комнат
400 м²
€ 650,000
Продажа виллы в Бечичах, Будванская ривьера Это прозорная и свещая роскошная вина с 3 больш…
Вилла 2 спальни
Община Колашин, Черногория
2 ванных комнат
156 м²
€ 890,000
Продажа квартир люкс в Будве на Завале Великолепные панорамны на море, горы и Старый город …
Вилла 4 спальни
Община Колашин, Черногория
3 ванных комнат
266 м²
€ 340,000
Villa in Kumbor for Sale, Herceg Novi. Newly built and never used villas are waiting for new…
Вилла 4 спальни
Община Колашин, Черногория
4 ванных комнат
290 м²
€ 1,200,000
Brand new villa for sale in Tivat. This property is located in the quiet part of the city of…
Вилла 3 спальни
Община Колашин, Черногория
3 ванных комнат
180 м²
€ 695,000
Красивая терхэтажная вина на продажу в Донья Ластва, Тиват. Эта вилла народная недалеко от …
Вилла 5 спален
Община Колашин, Черногория
5 ванных комнат
400 м²
€ 2,200,000
Продается дом в Бечичи, Будва Ривьера. Это прекрасная вилла в непосредственной близости от …
Вилла 4 спальни
Община Колашин, Черногория
5 ванных комнат
600 м²
€ 2,290,000
Роскошная уникальная вилла на продажу в Близикуче, Будва. Вилла имеет захватывающий вид на …
Параметры недвижимости в Община Колашин, Черногория
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты