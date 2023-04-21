Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Колашин
  4. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на море в Община Колашин, Черногория

Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 12 спален в Черногория, Черногория
Дом 12 спален
Черногория, Черногория
548 м²
€ 550,000
Код объекта - 2.25.11.2045 3-х этажный дом и  2-х этажный в Сутоморе, Хай-Нехай Дом построен…
Дом 8 спален в Черногория, Черногория
Дом 8 спален
Черногория, Черногория
380 м²
€ 168,000
Код объекта - 1.25.11.9460Четырехэтажный дом в 100 метрах от моря в Хладной Увале, Бар Четыр…
Дом 4 спальни в Рисан, Черногория
Дом 4 спальни
Рисан, Черногория
221 м²
€ 579,144
Это предложение в Рисане представляет собой просторный и роскошный трехэтажный дом общей пло…
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
1 ванных комнат 59 м²
€ 106,200
Новые квартиры от застройщика. Вид на море. Отделка: паркет, дорогая сантехника, пластиковы…
Квартира 1 спальня в Община Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Община Будва, Черногория
2 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м²
€ 713,648
Dukley Gardens 1 линия. Продается просторный апартамент с одной спальней в премиум-комплексе…
Квартира 2 спальни в Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 1 Этаж
€ 105,000
А1-002. Квартира в Дженовичи, Герцег-НовиАпартаменты на продажу в Дженовичи, & nbsp; Herceg …
Дом 3 спальни в Черногория, Черногория
Дом 3 спальни
Черногория, Черногория
115 м²
€ 160,000
Код объекта - 1.20.11.8700Дом с видом на море в городе Херцег-Нови, поселок Биела. Дом, площ…
Вилла 6 комнат в Котор, Черногория
Вилла 6 комнат
Котор, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 278 м²
€ 1,200,000
Жилая площадь: 278 м2 ( Вилла A - 161 м2, Вилла B - 117 м2 ) Площадь участка: 2600 м2 Спал…
Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
208 м²
€ 450,000
Люкс пентхаус в центре Будвы Площадь квартиры: 190м2 + гараж 18м2 Спальни: 3 Ванные комн…
Квартира 2 спальни в Община Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Община Колашин, Черногория
2 ванных комнат 107 м²
€ 192,196
Красивая квартира на продажу в Прчани, Котор Бэй. Эти полностью меблированные апартаменты о…
Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат 65 м²
€ 165,000
Квартира  расположены в новом доме, который находится в Бечичи всего в 10 минутах ходьбы до …
Дом 7 спален в Доброта, Черногория
Дом 7 спален
Доброта, Черногория
220 м²
€ 900,000
Прекрасный дом для любителей исключительно первой линии моря, находящийся недалеко от города…

Параметры недвижимости в Община Колашин, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти